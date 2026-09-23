Moody’s: eventos climáticos elevan costos y vuelven más selectivo el crédito para empresas en América Latina

Moody’s advierte que los eventos climáticos pueden generar mayor volatilidad en los flujos de caja, elevar costos y volver más selectivo el acceso al crédito en América Latina y el Caribe.

Moody’s advierte que los eventos climáticos pueden generar mayor volatilidad en los flujos de caja, elevar costos y volver más selectivo el acceso al crédito en América Latina y el Caribe. Composición LR

Los eventos climáticos representan un riesgo cada vez más directo para las finanzas de las empresas en América Latina y el Caribe. Según un análisis de Moody’s Ratings, estos fenómenos pueden elevar los costos operativos, generar mayor volatilidad en los flujos de caja y volver más selectivo el acceso al crédito, en un escenario que exige mayor previsión por parte de los directivos.

Esta advertencia preocupa mucho más a economías expuestas a fenómenos como El Niño, cuyos efectos pueden interrumpir el transporte, alterar la logística y dificultar el normal funcionamiento de las operaciones. Para las compañías, estas contingencias no solo implican posibles pérdidas de ingresos, sino también mayores necesidades de capital de trabajo, es decir, recursos para cubrir sus gastos cotidianos mientras mantienen en marcha el negocio.

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El impacto puede extenderse al financiamiento. Cuando los eventos climáticos vuelven más inciertos los ingresos y elevan los costos, las empresas pueden enfrentar condiciones más exigentes para acceder al crédito. Moody’s advierte que este escenario podría hacer que los prestamistas sean más selectivos, aunque el análisis citado no precisa qué sectores o países de la región enfrentarían las mayores restricciones.

Riesgo climático presiona los costos y las finanzas empresariales

La exposición al riesgo climático no se limita a los daños físicos que un evento pueda causar en una instalación o infraestructura. Las interrupciones en el transporte y la logística también pueden afectar la llegada de insumos, retrasar entregas y alterar los flujos de ingresos. En esas circunstancias, las empresas deben afrontar gastos adicionales justo cuando su capacidad para generar caja puede verse comprometida.

Frente a este panorama, la gestión del riesgo requiere evaluar tanto la continuidad de las operaciones como las consecuencias que una contingencia puede tener sobre clientes, trabajadores, proveedores y comunidades. Una interrupción en la cadena de pagos o en el suministro, por ejemplo, puede trasladar las dificultades de una compañía a otras organizaciones vinculadas con su actividad.

Directivos deben anticipar impactos en sus grupos de interés

Para Juan Quesada, consejero delegado de Mosaiq y experto internacional que participará el 29 de octubre en Reputation Day 2026, las empresas deben incorporar esta dimensión en sus decisiones. La diplomacia corporativa, sostiene, permite interpretar los cambios del entorno y anticipar riesgos considerando tanto las necesidades del negocio como las de sus grupos de interés.

El especialista plantea que las organizaciones deben escuchar las preocupaciones de clientes, colaboradores, proveedores y comunidades, así como preparar respuestas coherentes con sus capacidades y responsabilidades. Una crisis climática también puede abrir espacios para que las empresas contribuyan a atender necesidades concretas, pero las acciones deben guardar relación con su actividad y no responder únicamente a una búsqueda de visibilidad.

La reputación también entra en la gestión del riesgo climático

Quesada sostiene que la reputación debe formar parte de la planificación empresarial y no activarse únicamente cuando estalla una crisis. La manera en que una compañía responde ante sus grupos de interés puede influir en la confianza que mantiene con ellos, especialmente cuando sus decisiones tienen consecuencias económicas y sociales.

"La reputación es un valor intangible que, en algunas circunstancias, vale tanto como los activos de cualquier compañía", señala el especialista. A su juicio, la cooperación y la comunicación con los grupos de interés se convierten en retos centrales para las empresas que deben operar en escenarios marcados por impactos climáticos y sociales.

Reputation Day 2026 se realizará el 29 de octubre en el Hotel NHOW Lima y reunirá a líderes empresariales y especialistas para analizar los desafíos de la reputación, la comunicación y la confianza.