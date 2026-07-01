Indecopi elabora reglamento que regula la atención de reclamos en el comercio electrónico
La entidad inició una consulta pública para mejorar reglas del comercio electrónico y frenar prácticas engañosas. Los interesados podrán participar hasta el 10 de julio.
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El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) desarrolla una consulta pública para la elaboración del reglamento del Decreto Legislativo 1729, norma que regula la atención de reclamos en el comercio electrónico y prohíbe prácticas comerciales engañosas conocidas como 'patrones oscuros'.
Este decreto introdujo cambios al Código de Protección y Defensa del Consumidor para frenar prácticas que afectan la libertad de elección de las personas, como suscripciones involuntarias o compras adicionales activadas por defecto, así como para mejorar los canales de atención de reclamos en plataformas digitales.
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Como parte de esta iniciativa, la institución recoge opiniones, información y experiencias de empresas y gremios empresariales, actores clave en el desarrollo del comercio digital.
En ese contexto, el reglamento en elaboración precisará cómo deberán implementarse estas obligaciones en la práctica, incluidos aspectos vinculados a la atención al cliente, el diseño de interfaces digitales y el cumplimiento de las nuevas disposiciones.
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Los interesados podrán llenar el formulario web hasta el 10 de julio de 2026. Sus aportes serán considerados en la elaboración del proyecto normativo.
Asimismo, quienes busquen remitir información adicional pueden comunicarse por correo electrónico.