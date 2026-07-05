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Economía

ADEX: comercio electrónico creció casi US$12.900 millones y pide acelerar la transformación digital del sector exportador, ¿cómo impactará?

El comercio electrónico en el Perú creció de US$109.1 millones en 2005 a US$13.000 millones en 2023, según Ceplan. Para ADEX, acelerar la transformación digital impulsará la internacionalización de las empresas exportadoras.

ADEX destacó que este impulso permite a las empresas peruanas internacionalizarse y reducir barreras comerciales eficazmente.
ADEX destacó que este impulso permite a las empresas peruanas internacionalizarse y reducir barreras comerciales eficazmente. | Composición LR/IA
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El crecimiento del comercio electrónico en el Perú ha llevado a la Asociación de Exportadores (ADEX) a plantear la necesidad de acelerar la transformación digital como un factor clave para fortalecer la competitividad del sector exportador.

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Durante la primera edición del 'Perú E-commerce Summit: Aprende, Conecta y Exporta', el vicepresidente del gremio, José Carlos Schroth Parra del Riego, afirmó que esta herramienta contribuye a ampliar mercados y facilitar la internacionalización de las empresas.

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De acuerdo con el Observatorio Nacional de Prospectiva del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), el comercio electrónico pasó de US$109,1 millones en 2005 a US$13.000 millones en 2023, lo que representa un incremento cercano a US$12.900 millones.

Asimismo, la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE) proyectó que las ventas online habrían cerrado el año pasado en US$18.000 millones.

Crecimiento del comercio electrónico impulsa nuevos retos para el sector exportador

El incremento del comercio electrónico refleja la evolución del mercado digital peruano y plantea nuevos desafíos para las empresas que buscan ampliar su presencia en mercados internacionales.

Según ADEX, la adopción de herramientas digitales resulta fundamental para fortalecer la capacidad competitiva de las compañías exportadoras.

Schroth Parra del Riego destacó que el comercio electrónico permite ampliar mercados, reducir las barreras comerciales y fortalecer la competitividad empresarial.

Asimismo, precisó que esta herramienta facilita la conexión de las empresas con clientes de cualquier parte del mundo de forma más rápida y eficiente.

ADEX destaca la transformación digital como estrategia para internacionalizar empresas

El representante de ADEX explicó que el comercio electrónico involucra toda la cadena exportadora, desde los procesos logísticos y aduaneros hasta las plataformas tecnológicas, el marketing y las ventas.

En ese contexto, indicó que más empresas deben incorporar estas soluciones como parte de su estrategia de crecimiento.

Asimismo, reafirmó el compromiso de ADEX de continuar promoviendo espacios de capacitación, intercambio de conocimientos y generación de alianzas estratégicas para impulsar la internacionalización empresarial y fortalecer la presencia de las compañías peruanas en los mercados internacionales.

Gobierno resalta avances del ecosistema digital en el Perú

Durante el encuentro, el subsecretario de Servicios e Innovación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Carlos Gutiérrez Cahuas, destacó que el Perú registró avances importantes en el comercio electrónico y se consolidó como uno de los principales mercados de América Latina.

El funcionario recordó que en 2022 las ventas por internet superaron los US$12.000 millones, con más de 300.000 empresas participantes y alrededor de 15 millones de consumidores.

Además, señaló que la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM desarrolla iniciativas de alfabetización digital, fortalecimiento del talento, infraestructura tecnológica, ciberseguridad, gestión de datos, innovación e inteligencia artificial para ampliar las oportunidades de crecimiento.

En el evento también participaron Luis Miranda Vega, presidente del Subcomité de Servicios Basados en Conocimiento de ADEX, y Jorge Karme Achkhanian, vicepresidente de ese subcomité. Asimismo, se informó que los pagos digitales por persona aumentaron de 90 a 442 transacciones entre 2021 y 2024.

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