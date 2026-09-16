Delegación de facultades: Comisión de Economía rechaza pedido pese a intento del fujimorismo

La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados rechazó el pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno de Keiko Fujimori. Con 9 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones, el grupo de trabajo aprobó el informe que recomienda no delegar al Ejecutivo las materias económicas incluidas en su solicitud.

La decisión se produjo después de un debate en el que Fuerza Popular intentó modificar la forma en que se votaría el pedido. Uno de los principales puntos de discrepancia fue la propuesta para eliminar el tope de 114% a las tasas de interés, pero también hubo diferencias sobre otras medidas incluidas en el paquete.

Video destacado QUE NO SE TE OLVIDE con CARLOS CORNEJO | PROGRAMA del 15/09/26 | La República - LR+

El resultado corresponde a la Comisión de Economía y deberá seguir el trámite parlamentario antes de una decisión definitiva sobre la delegación de facultades.

Comisión de Economía rechaza las facultades solicitadas por el Ejecutivo

El informe sometido a votación planteaba una opinión desfavorable al pedido del Gobierno en las materias que corresponden a la Comisión de Economía. Entre ellas se encuentran asuntos vinculados con las micro y pequeñas empresas, empleo, desarrollo productivo, régimen tributario y simplificación administrativa.

La solicitud del Ejecutivo también comprende medidas relacionadas con la seguridad ciudadana y la atención de los efectos del Fenómeno El Niño. El Gobierno ha sostenido que necesita estas herramientas para acelerar la respuesta del Estado frente a esas situaciones.

Con la aprobación del informe, la comisión mantuvo su posición de no recomendar la delegación de facultades en los temas bajo su competencia.

Fuerza Popular intentó separar los puntos de mayor desacuerdo

Antes de la votación final, Rosangella Barbarán, de Fuerza Popular, presentó una cuestión previa para que se evaluara por separado parte de las propuestas incluidas en el pedido. La intención era evitar que los temas que generaban mayores discrepancias quedaran dentro de un solo bloque.

La primera propuesta buscaba que se considerara un informe técnico favorable a otorgar las facultades. Sin embargo, fue rechazada por 10 votos.

Barbarán volvió a plantear una segunda cuestión previa, esta vez para dividir la votación de los distintos extremos del pedido. La iniciativa tampoco consiguió respaldo y fue rechazada por 11 votos. Con ello, la comisión terminó evaluando el pedido en su conjunto y aprobó el informe desfavorable.