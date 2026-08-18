Empleo en Perú crece 1,8%, pero nueve ciudades pierden trabajadores: Cajamarca lidera la caída

Cajamarca pierde 4,9% de sus ocupados y lidera caída del empleo entre las ciudades del Perú. | Composición LR

Cajamarca pierde 4,9% de sus ocupados y lidera caída del empleo entre las ciudades del Perú. | Composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El mercado laboral peruano sumó 315.900 ocupados en el segundo trimestre de 2026 y creció 1,8% frente al mismo periodo del año pasado. El resultado nacional es positivo, pero pierde uniformidad cuando se mira ciudad por ciudad: de las 28 localidades evaluadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), nueve redujeron su número de trabajadores. Cajamarca registró la mayor caída, con 4,9%, y además tuvo la tasa de desempleo más alta del país.

Arequipa tuvo el mayor avance, con un aumento de 8,9% en la población ocupada. Le siguieron Huaraz, con 7,7%, y Lima Metropolitana y el Callao, con 7,5%. También crecieron con fuerza Bagua Grande (6,8%) y Puerto Maldonado (5,8%).

TE RECOMENDAMOS CRISIS EN ESSALUD Y MINSA: VÍCTOR ZAMORA Y UGARTE EN VIVO | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

En cambio, Cajamarca, Juliaca, Abancay, Piura, Huancayo, Huancavelica, Puno, Ayacucho y Moquegua terminaron el trimestre con menos ocupados que un año atrás.

Cajamarca, Juliaca, Abancay, Piura, Huancayo, Huancavelica, Puno, Ayacucho y Moquegua terminaron el trimestre con menos ocupados que un año atrás.

Cajamarca pierde empleo y registra el mayor desempleo entre las ciudades

Cajamarca concentra dos de los resultados menos favorables del reporte. Su población ocupada cayó 4,9% en el segundo trimestre, la mayor reducción entre las 28 ciudades analizadas. Juliaca registró la segunda caída más pronunciada, con 3,8%, seguida de Abancay, con 2,4%.

El panorama de Cajamarca se vuelve aún más complejo al revisar el desempleo. Su tasa alcanzó el 10,8%, también la más alta entre las ciudades evaluadas. Le siguieron Huancavelica, con 9%, y Cerro de Pasco, con 7,5%.

Juliaca, por su parte, enfrenta un deterioro del empleo acompañado de una elevada informalidad. La ciudad perdió 3,8% de su población ocupada y registró una tasa de informalidad laboral de 82,3%, la más alta del conjunto analizado. Esto significa que más de ocho de cada diez trabajadores se encontraban en empleos informales, sin parte de las condiciones y beneficios establecidos por la legislación laboral.

A este escenario se suma el bajo nivel de ingresos. El ingreso promedio mensual por trabajo en Juliaca fue de S/1.408,9 entre julio de 2025 y junio de 2026, el menor entre las 28 ciudades evaluadas. En Lima Metropolitana y el Callao, en contraste, el promedio alcanzó los S/2.580,3.

Cajamarca pierde empleo y registra el mayor desempleo entre las ciudades.

Lima, Arequipa y Huaraz concentran los mayores avances del empleo

Arequipa, Huaraz y Lima Metropolitana y el Callao muestran un escenario distinto. Arequipa lideró el crecimiento de la población ocupada, con un avance de 8,9%, seguida de Huaraz, con 7,7%, y Lima Metropolitana y el Callao, con 7,5%.

La brecha frente a Cajamarca es de casi 14 puntos porcentuales. Mientras en una ciudad cae el número de ocupados, en otra aumenta con fuerza. Por eso, el crecimiento nacional de 1,8% esconde diferencias importantes entre ciudades.

PUEDES VER: Gobierno de Keiko Fujimori llevará al TC cuatro leyes de gasto que Fuerza Popular aprobó en el Congreso

El desempleo también presenta contrastes. Arequipa registró una tasa de 3,6%, Huaraz llegó a 6,9% y Lima y Callao alcanzaron 4,9%. Las tasas más bajas se registraron en Moyobamba (2,1%), Tarapoto (2,7%) y Trujillo (2,7%).

Los ingresos laborales muestran otro orden. Las ciudades que más empleo generan no son necesariamente las que pagan los mayores ingresos promedio. Moquegua registró S/2.544,6 al mes, seguida de Chachapoyas (S/2.501,6), Puerto Maldonado (S/2.365,4) e Ica (S/2.290).

En conjunto, los datos muestran un mercado laboral con diferencias marcadas entre ciudades. El empleo crece con fuerza en algunas zonas, mientras otras pierden trabajadores, y los ingresos también varían de manera importante según el territorio.

El empleo urbano crece, pero el rural pierde 112.900 puestos

En el segundo trimestre, el empleo urbano aumentó en 428.800 personas, un crecimiento de 3%. En el área rural ocurrió lo contrario: se perdieron 112.900 puestos de trabajo, una caída de 3,4%.

La diferencia ayuda a entender mejor el resultado nacional. El Perú terminó con 315.900 ocupados más que un año atrás, pero ese aumento se explica por el avance del empleo en las ciudades, mientras que el campo registró una reducción.

Los ingresos laborales también mejoraron. El ingreso promedio mensual pasó de S/1.805,7 a S/1.966,3 entre julio de 2024-junio de 2025 y julio de 2025-junio de 2026, un aumento de 8,9%. En construcción llegó a S/2.344,6 y en servicios a S/2.328,3.

Pero una mejora en el promedio nacional no significa que la situación sea igual en todo el país. Como reporta el INEI, mientras algunas ciudades muestran un fuerte avance del empleo, otras registran pérdidas de puestos. La brecha también se refleja entre las zonas urbanas y rurales, dejando un mercado laboral con una recuperación que avanza a distintas velocidades según el territorio.