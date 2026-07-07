INCORE 2026: Lima, Moquegua y Arequipa lideran el ranking de competitividad regional en el Perú

INCORE 2026: las regiones más competitivas se concentran principalmente en la costa centro y sur del país | Composición LR/IA

INCORE 2026: las regiones más competitivas se concentran principalmente en la costa centro y sur del país | Composición LR/IA

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Las regiones de Lima, Moquegua y Arequipa encabezan el Índice de Competitividad Regional (INCORE) 2026, elaborado por el Instituto Peruano de Economía (IPE), consolidándose como las jurisdicciones con mejores condiciones para atraer inversiones, impulsar la productividad y generar bienestar económico. El ranking también ubica a Tacna e Ica entre las cinco regiones con mayor competitividad del país.

El INCORE evalúa la capacidad de las regiones para aprovechar sus recursos y promover el crecimiento económico sostenible mediante el análisis de 42 indicadores, agrupados en seis pilares: entorno económico, mercado laboral, infraestructura, salud, educación e instituciones.

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Según el informe, las regiones más competitivas se concentran principalmente en la costa centro y sur del país, mientras que los menores niveles de competitividad continúan registrándose en la sierra norte y la Amazonía. En el extremo inferior del ranking figuran Loreto, Ucayali, Huánuco, Amazonas y Puno.

Las regiones más competitivas se encuentran en la costa centro y sur, mientras que las menos competitivas, en la sierra norte y en la selva.

Las regiones líderes mantienen ventajas estructurales

Lima ocupa primer lugar del índice con un puntaje de 7.5, seguida por Moquegua (7.5), Arequipa (7.0), Tacna (6.9) e Ica (6.6). Estas regiones destacan por su mayor dinamismo económico, mejores indicadores laborales, infraestructura más desarrollada y mayor acceso a servicios públicos.

El IPE también encontró una relación directa entre competitividad y bienestar. Las regiones con mayores puntajes presentan menores niveles de pobreza monetaria, lo que evidencia que un entorno favorable para la inversión privada y la productividad se traduce en mejores condiciones de vida para la población.

Moquegua, Arequipa y Tacna destacan en indicadores clave

Además de ocupar los primeros lugares del ranking, las regiones líderes sobresalen en indicadores específicos.

Moquegua registra el mayor nivel de formalidad laboral del país y lidera el acceso de los hogares al servicio de saneamiento. Sin embargo, aún enfrenta desafíos relacionados con la conflictividad social y las brechas salariales de género.

Arequipa destaca por ofrecer la mayor continuidad del servicio de agua potable y por liderar la resolución de expedientes judiciales. No obstante, el estudio identifica retos en seguridad ciudadana y cobertura de vacunación infantil.

Por su parte, Tacna sobresale por registrar los menores niveles de desnutrición infantil y embarazo adolescente del país, aunque aún presenta rezagos en el uso de billeteras digitales y problemas de victimización urbana.

En el caso de Ica, la región lidera el indicador de menor prevalencia de anemia infantil y un elevado acceso a internet, aunque todavía muestra brechas en continuidad del servicio de agua y eficiencia del sistema judicial.

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La macrorregión sur concentra las regiones más competitivas del país, aunque persisten desafíos en seguridad ciudadana y anemia infantil.

Acceso a comisarías continúa siendo desigual en el país

El estudio también evidencia que la disponibilidad de comisarías con infraestructura en buen estado continúa siendo una de las principales brechas en varias regiones del país. En ese sentido, se muestran diferencias importantes en la cobertura policial, medida por el número de comisarías por cada 100.000 habitantes que cuenten con paredes, piso y techo en buen estado, un indicador que influye directamente en la capacidad de respuesta frente a la inseguridad ciudadana.

Si bien algunas regiones presentan una mayor presencia de infraestructura policial, otras mantienen una cobertura limitada, lo que refleja la necesidad de fortalecer la inversión en seguridad pública y reducir las desigualdades territoriales para mejorar las condiciones de competitividad y la calidad de vida de la población.

Moquegua encabezó el ranking nacional de comisarías con infraestructura en buen estado en 2024.

Persisten brechas pese al liderazgo

El estudio advierte que ocupar los primeros lugares no significa que las regiones hayan cerrado todas sus brechas de desarrollo. Incluso Lima, que lidera el ranking nacional, mantiene elevados niveles de victimización pese a haber mejorado sus indicadores de formalidad laboral durante el último año.

Asimismo, el informe señala que la descentralización aún no logra reducir las diferencias entre regiones en aspectos como acceso a agua segura, conectividad, educación, salud y acceso al crédito, por lo que recomienda fortalecer las políticas orientadas a impulsar la inversión privada, mejorar la infraestructura y elevar la calidad de los servicios públicos.

El INCORE 2026 confirma que las regiones con mayores niveles de competitividad son también las que ofrecen mejores condiciones para el desarrollo económico y la atracción de inversiones. Sin embargo, el estudio subraya que el desafío para los gobiernos regionales no solo es mantener el crecimiento, sino cerrar las brechas pendientes en seguridad, salud, educación e infraestructura para que la competitividad se traduzca en un desarrollo más equilibrado y sostenible en todo el país.