Exportaciones peruanas a la Alianza del Pacífico crecieron 5,1%: ¿qué productos impulsaron los envíos?

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Las exportaciones peruanas no tradicionales hacia los países de la Alianza del Pacífico aumentaron 5,1% durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con cifras de la Asociación de Exportadores (ADEX). Los envíos con valor agregado hacia Chile, Colombia y México alcanzaron los US$1.592 millones 799 mil entre enero y junio, frente a los US$1.515 millones 279 mil registrados en el mismo periodo de 2025.

El resultado se produce en un momento de reactivación de la agenda comercial dentro de la Alianza del Pacífico, bloque integrado por Perú, Chile, Colombia y México. En mayo, la Cancillería informó que los cuatro países trabajaban en prioridades para fortalecer la proyección internacional del mecanismo.

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Alambre de cobre, uvas y paltas lideraron los envíos

Por productos, el alambre de cobre refinado fue la principal partida exportada a los tres mercados. Sus ventas llegaron a US$140 millones 707 mil y aumentaron 13,1% respecto del primer semestre de 2025.

En segundo lugar se ubicaron las uvas frescas, con US$105 millones 254 mil. Este producto registró un crecimiento de 46% en sus envíos. Las paltas ocuparon el tercer lugar, con US$90 millones 366 mil y una expansión de 65,1%.

Estas tres partidas concentraron, en conjunto, alrededor del 21,1% del valor exportado hacia la Alianza del Pacífico durante los primeros seis meses del año.

El ácido sulfúrico también destacó dentro de la canasta, con US$76 millones 971 mil y un incremento de 32,8%. Otros productos que registraron aumentos fueron el aceite de palma bruto, con 117,1%; la pota, con 93,9%; las barras de hierro, con 65,7%; las placas de plástico, con 32,7%; y las partes de máquinas, con 4,3%.

No todas las partidas tuvieron un comportamiento positivo. Entre los productos del ranking que redujeron sus exportaciones figuran el cacao en polvo, con una caída de 29,6%; los tejidos de punto de algodón teñidos (-20,4%); los neumáticos (-11,9%); las chapas y tiras de cobre refinado (-11,8%); las placas y baldosas (-6,4%); y las galletas dulces (-1,9%).

Chile fue el principal destino de los envíos peruanos

Chile se mantuvo como el principal destino de los productos peruanos no tradicionales dentro del bloque. Entre enero y junio recibió envíos por US$688 millones 559 mil, equivalente al 43,2% del total. El monto representó un incremento de 5,4% frente al mismo periodo del año anterior.

Colombia ocupó el segundo lugar, con US$497 millones 365 mil y una participación de 31,2%. Sin embargo, fue el mercado que mostró la mayor expansión interanual entre los tres países, con un crecimiento de 16,7%.

México concentró el 25,6% restante, con exportaciones por US$406 millones 874 mil durante los primeros seis meses del año.

La evolución del mercado mexicano adquiere particular relevancia luego de que Perú y México retomaran sus relaciones diplomáticas tras varios meses de ruptura. El restablecimiento de los vínculos se produjo después de la crisis generada por el asilo concedido por México a la ex primera ministra Betssy Chávez. El nuevo escenario abre nuevamente espacio para la agenda bilateral, aunque el desempeño comercial depende también de las condiciones de demanda y de la competitividad de los productos peruanos.

El anuncio de las cifras coincidió con el traspaso de la Presidencia Pro Tempore del Capítulo Perú del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP) para el periodo 2026-2027 a la Asociación de Exportadores.

La agenda empresarial también contempla una mayor integración con los mercados de Asia-Pacífico. El gremio sostuvo que la coordinación entre los países del bloque debería permitir que las empresas aprovechen mejor los acuerdos comerciales existentes y tengan mayores posibilidades de acceder a mercados extrarregionales.

El fortalecimiento de la integración comercial es uno de los temas que continuará en la agenda empresarial del bloque durante el periodo 2026-2027. Entre los planteamientos figura facilitar los procesos aduaneros y avanzar en una mayor compatibilidad de las normas, aspectos que buscan reducir las dificultades que enfrentan las empresas al operar en los mercados de la Alianza del Pacífico.