José Antonio Kast es denunciado ante la Contraloría por entregar cifras falsas sobre robos violentos en Chile

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El abogado Luis Mariano Rendón presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República contra el presidente José Antonio Kast, cuestionando una cifra sobre delincuencia que el mandatario entregó durante su cadena nacional del cinco de agosto.

El principal líder chileno afirmó en esa intervención que su administración recibió un país con "218 mil robos violentos solo el año pasado". Sin embargo, las estadísticas del Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD) registran 69.777 robos violentos durante 2025, según los antecedentes citados en la presentación.

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La diferencia entre ambas cifras llevó a Rendón a solicitar que el órgano fiscalizador determine si existió una eventual infracción al principio de probidad, al considerar que el dato utilizado por el mandatario pudo presentar una situación de seguridad más grave que la reflejada por los registros oficiales.

De acuerdo con los datos del CEAD, los robos violentos registrados en 2025 se componen de 61.575 robos con violencia o intimidación y 8.202 robos violentos de vehículos motorizados. Incluso si se incorporan los robos por sorpresa, el total alcanza 109.419 casos, una cifra que continúa por debajo de los 218 mil mencionados por Kast.

La controversia fue reforzada por una revisión de Fast Check Chile, que calificó como "falsa" la afirmación presidencial tras contrastarla con los registros del CEAD. La publicación también fue compartida por el expresidente Gabriel Boric.

Rendón sostiene que la discrepancia no puede considerarse únicamente un error verbal. "Sirvió para exagerar la situación heredada y magnificar los resultados que el propio Gobierno se atribuye", afirmó.

Rendón apunta al efecto político de la cifra

"El Presidente de la República en su última cadena nacional ha entregado información falsa respecto del número de robos con violencia que ha sufrido la población durante el año pasado. Ha magnificado esta cifra en más de tres veces. Esto no es nada inocente", acusó Rendón.

El abogado vinculó además la cifra con la presentación de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), anunciada por Kast durante la misma cadena nacional. "Este falseamiento de la realidad recién pasada tiene como objetivo magnificar, a su vez, los avances que pudiese tener este gobierno. Eso es engañar a la ciudadanía", afirmó.

Y agregó: "No es honesto mentirle a la ciudadanía respecto de la situación de seguridad del país".

Por ello, solicitó a la Contraloría General de la República requerir antecedentes a la Subsecretaría de Prevención del Delito y al CEAD, contrastar las cifras utilizadas por el presidente y pronunciarse sobre la eventual vulneración del principio de probidad.