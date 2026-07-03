Julio Velarde: Perú lidera en América Latina el periodo más largo de estabilidad de precios

Julio Velarde: precios de los combustibles se están estabilizando. | Universidad Andina del Cusco

Julio Velarde: precios de los combustibles se están estabilizando. | Universidad Andina del Cusco

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El titular del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, fue condecorado con tres galardones en Cusco por su trayectoria profesional y su labor a favor del equilibrio económico del país.

Velarde recibió el Grado Honoris Causa de la Universidad Andina del Cusco. Durante su discurso, enfatizó que el mercado peruano mantiene la racha de baja inflación más larga de Latinoamérica dentro del grupo de naciones con moneda independiente, logrando mejores indicadores que EE. UU., Japón y el Reino Unido durante los periodos de 2024 y 2025.

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El presidente del BCR destacó que tener una meta de inflación de 2% influye en un tipo de cambio más estable.

Por otro lado, señaló que el país se ha visto afectado por el alza en los precios del combustible, aunque precisó que estos ya se están estabilizando y se espera que, en lo que resta del año, lo hagan por completo.

Velarde destacó el valor de la autonomía del ente emisor y añadió que esta libertad técnica blinda la estabilidad monetaria a futuro frente a la desconexión que suele existir entre el calendario político y las necesidades reales de la economía.

"Creo que ha facilitado mucho la labor que el Banco Central tenga un objetivo claro: la estabilidad de precios, a eso nos hemos dedicado y segundo la autonomía que hemos tenido", afirmó.

El titular del BCRP reafirmó que el aprendizaje y los méritos propios son claves para la conformación del equipo del banco. Explicó que los cuadros técnicos se seleccionan rigurosamente entre los mejores estudiantes de economía de diversas universidades, quienes ingresan tras superar los programas formativos dictados por la institución.

Estabilidad de precios

El presidente del Banco Central atribuyó el repunte de los precios a choques coyunturales: el encarecimiento internacional del petróleo, los problemas de distribución del gas natural local y la amenaza climática de El Niño, que presiona al alza el valor de los alimentos.

"Pero la inflación que ven los bancos centrales es la que no responde a estos choques, es la inflación que responde más a factores de demanda. Osea no podemos hacer nada si sube el precio del petróleo del mundo. De este lado, del banco central no se puede hacer nada", explicó.

Julio Velarde fue incorporado como profesor honorario por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco y fue distinguido como miembro honorífico por el Colegio de Economistas del Cusco.