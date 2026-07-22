HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Tribunal Constitucional anula prisión preventiva a Vladimir Cerrón y Senamhi en vivo | Arde Troya con Juliana Oxenford

Economía

Peruanos no podrán alquilar ni vender casas compradas con subsidios del Estado por 5 años: MVCS sancionará a infractores con cobro de intereses

Los beneficiarios de estos subsidios deberán habitar la vivienda adquirida y no podrán realizar transferencias ni arrendarla. La única excepción será para obtener financiamiento para mejoras en la propiedad.

Se prevén sanciones para incumplimientos, que incluyen la pérdida del subsidio y la obligación de devolver el monto recibido con intereses.
Se prevén sanciones para incumplimientos, que incluyen la pérdida del subsidio y la obligación de devolver el monto recibido con intereses. | Foto: Andina/Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Las personas que adquieran una vivienda de interés social mediante un subsidio habitacional del Estado no podrán venderla, transferirla ni alquilarla durante un periodo de cinco años, según el proyecto de reglamento de la Ley de la Vivienda de Interés Social (Ley N.° 32379) publicado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). La propuesta también establece sanciones para quienes incumplan estas condiciones.

Únete a nuestro canal de política y economía

El documento fue difundido el 17 de julio para recibir comentarios, aportes y opiniones de la ciudadanía durante un plazo de 15 días. De aprobarse el reglamento, las restricciones comenzarán a contarse desde la inscripción de la compraventa de la vivienda de interés social en el Registro de Predios de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

TE RECOMENDAMOS

ESPAÑA EN VIVO: GANAN EL MUNDIAL Y LLUEVEN CRÍTICAS A TRUMP E INFANTINO | QUE NO SE TE OLVIDE

PUEDES VER: Personas solteras podrán acceder a bono de hasta S/52.250 para comprar vivienda tras nuevo reglamento

lr.pe

Proyecto de reglamento fija restricciones para las viviendas de interés social adquiridas con apoyo del Estado

La propuesta señala que, durante los primeros cinco años, los beneficiarios deberán habitar exclusivamente la vivienda adquirida y no podrán realizar actos de transferencia de dominio ni arrendar el inmueble a terceros. Como única excepción, se permitirá constituir garantías sobre la propiedad cuando estas estén destinadas a obtener financiamiento para obras de ampliación, mejoramiento o remodelación de la misma vivienda.

Estas disposiciones buscan regular el uso de los inmuebles adquiridos con apoyo estatal y asegurar que los subsidios cumplan su finalidad habitacional. El plazo de las restricciones se contabilizará desde la fecha en que la compraventa quede inscrita oficialmente en la Sunarp.

PUEDES VER: Gratificaciones CAS: MEF publica decreto que oficializa pago gradual y beneficio completo llegará en 2030

lr.pe

Beneficiarios que incumplan las condiciones perderán el subsidio y deberán devolver el dinero recibido

El proyecto de reglamento también contempla medidas para quienes incumplan las obligaciones establecidas. Entre ellas figura la pérdida de la condición de beneficiario para acceder a otra vivienda de interés social o a futuros programas de apoyo habitacional del Estado. Asimismo, quienes hayan recibido beneficios relacionados con tasas preferenciales podrían perder ese tratamiento conforme a las condiciones del crédito otorgado.

Además, los infractores deberán devolver el monto correspondiente al subsidio habitacional recibido, junto con los intereses legales generados desde la fecha de su desembolso hasta el momento de la devolución. El reglamento también prevé la aplicación de otras medidas que serán desarrolladas en las disposiciones operativas correspondientes.

Actualmente, el Ministerio de Vivienda administra el Bono Habitacional Familiar (BHF), del programa Techo Propio, dirigido principalmente a familias de menores ingresos para la compra, construcción o mejoramiento de una vivienda. También otorga el Bono del Buen Pagador (BBP), beneficio que contribuye a reducir el monto del crédito hipotecario para la adquisición de viviendas de interés social mediante el Nuevo Crédito Mivivienda.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Personas solteras podrán acceder a bono de hasta S/52.250 para comprar vivienda tras nuevo reglamento

Personas solteras podrán acceder a bono de hasta S/52.250 para comprar vivienda tras nuevo reglamento

LEER MÁS
Techo Propio 2026: actualizan valor máximo de viviendas de interés social en Perú

Techo Propio 2026: actualizan valor máximo de viviendas de interés social en Perú

LEER MÁS
Bono del Buen Pagador 2026: Gobierno oficializa aumento del subsidio y nuevos valores de viviendas para acceder al beneficio

Bono del Buen Pagador 2026: Gobierno oficializa aumento del subsidio y nuevos valores de viviendas para acceder al beneficio

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Personas solteras podrán acceder a bono de hasta S/52.250 para comprar vivienda tras nuevo reglamento

Personas solteras podrán acceder a bono de hasta S/52.250 para comprar vivienda tras nuevo reglamento

LEER MÁS
Sunat: cambios en el RUC que debes cumplir para evitar multas de más de 1 UIT

Sunat: cambios en el RUC que debes cumplir para evitar multas de más de 1 UIT

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú hoy, miércoles 22 de julio de 2026: consulta el tipo de cambio en bancos, casas de cambio y plataformas digitales

Precio del dólar en Perú hoy, miércoles 22 de julio de 2026: consulta el tipo de cambio en bancos, casas de cambio y plataformas digitales

LEER MÁS
Gratificaciones CAS: MEF publica decreto que oficializa pago gradual y beneficio completo llegará en 2030

Gratificaciones CAS: MEF publica decreto que oficializa pago gradual y beneficio completo llegará en 2030

LEER MÁS
GNV: se restablece el transporte de gas natural tras reparación del ducto

GNV: se restablece el transporte de gas natural tras reparación del ducto

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Economía

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025