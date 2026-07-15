Julio Velarde alerta sobre impacto económico del fenómeno de El Niño

Presidente del BCR resaltó que Perú ha mantenido una trayectoria de estabilidad de precios en las últimas décadas. | Andina

Presidente del BCR resaltó que Perú ha mantenido una trayectoria de estabilidad de precios en las últimas décadas. | Andina

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El avance de la economía peruana enfrentará un desafío importante en la segunda mitad del año debido a los efectos del Fenómeno de El Niño. Así lo advirtió el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, quien señaló que, pese al buen comportamiento de diversos indicadores económicos, el impacto climático ya está afectando la producción nacional.

Durante una ceremonia por el 205.° aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional, Velarde explicó que el deterioro de la pesca y la agricultura comenzó a reflejarse en las cifras más recientes de crecimiento económico, luego de un inicio de año con resultados favorables.

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"Hasta enero-abril hemos crecido 3.6%. Hoy ha salido la cifra de mayo de 1.8%, no por los sectores como Comercio, Construcción, la misma industria no primaria que sigue bien, sino que ya nos toca El Niño. Pesca cayó 74%. En agricultura, agropecuario casi no ha crecido y si uno quita el pecuario, el agrícola ha caído y eso es por El Niño", señaló.

Exportaciones e inflación sostienen el desempeño económico pese al impacto climático

Antes de referirse a los riesgos asociados al Fenómeno de El Niño, Julio Velarde destacó que Perú ha logrado mantener la inflación más baja de América Latina en lo que va del siglo XXI. Afirmó que la estabilidad de precios ha sido uno de los principales factores que permitió preservar el crecimiento económico del país incluso en periodos de inestabilidad política.

El titular del BCR también resaltó el desempeño del sector externo. Señaló que las exportaciones peruanas han registrado un crecimiento sostenido durante las últimas dos décadas, al punto de superar el valor exportado por Argentina y duplicar el de Colombia en el último año, reflejando el fortalecimiento de la oferta exportable nacional.

En otro momento, el economista precisó que la desaceleración no responde a un deterioro generalizado de la economía, sino al efecto que las condiciones climáticas están teniendo sobre actividades particularmente sensibles a las variaciones del clima. En contraste, sectores como comercio, construcción e industria no primaria continúan mostrando un comportamiento positivo.

Indicadores de consumo, inversión y empleo mantienen señales positivas para la economía

Velarde también destacó que el país mantiene un contexto macroeconómico favorable, respaldado por el dinamismo de las exportaciones, una balanza comercial positiva y el crecimiento de indicadores vinculados al consumo, la inversión y el empleo formal privado. Estos factores, indicó, siguen proporcionando soporte a la actividad económica.

No obstante, insistió en que las cifras de crecimiento de los próximos meses podrían verse afectadas por el desarrollo del fenómeno climático, por lo que consideró necesario interpretar esos resultados dentro de ese contexto.

"El panorama está muy bien pero hay un problema fuerte que nos va a golpear que es El Niño y hay que ser conscientes de eso. Tal vez las cifras que vamos a ver en los próximos meses no sean tan buenas pero derivan de un fenómeno natural que ya lo estamos viviendo", indicó.

Pese a este escenario, Velarde sostuvo que los indicadores de corto plazo continúan mostrando señales positivas. Entre ellos mencionó el crecimiento de la recaudación del IGV, el incremento de las importaciones de bienes de capital, la expansión del empleo privado y una balanza comercial que mantiene resultados favorables, factores que, a su juicio, respaldan la solidez de la economía peruana.

En otro momento de su intervención, Velarde resaltó que Perú ha mantenido una trayectoria de estabilidad de precios en las últimas décadas, lo que, a su juicio, ha contribuido a sostener el crecimiento económico pese a los episodios de incertidumbre política registrados en el país.

Como parte de la ceremonia, el titular del BCR recibió la Orden al Mérito en el Grado de Gran Cruz en reconocimiento a su gestión al frente de la entidad monetaria durante casi dos décadas.