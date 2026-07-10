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Economía

Lima será sede de The World’s 50 Best Restaurants 2026

La capital peruana albergará por primera vez el principal evento gastronómico del mundo el 4 de noviembre de 2026. La cita reunirá a chefs, restaurantes, medios especializados y visitantes internacionales, con un impacto importante en el turismo y la economía.

Lima será la primera ciudad de Sudamérica en albergar The World’s 50 Best Restaurants, el principal evento de la gastronomía mundial, en noviembre de 2026.
Lima será la primera ciudad de Sudamérica en albergar The World’s 50 Best Restaurants, el principal evento de la gastronomía mundial, en noviembre de 2026. | Mincetur/LR
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Lima fue elegida como sede de The World’s 50 Best Restaurants 2026, el evento que reúne a la comunidad gastronómica internacional y presenta el ranking anual de los 50 mejores restaurantes del planeta. La ceremonia se realizará el 4 de noviembre de 2026 y marcará un hito para el país, ya que será la primera vez que esta premiación se desarrolle en Sudamérica, lo que consolidará al país como uno de los principales destinos gastronómicos del mundo.

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La designación llega en un contexto favorable para la cocina peruana. En los últimos años, el país ha fortalecido su presencia en el prestigioso ranking con el reconocimiento de Maido como el mejor restaurante del mundo en 2025 y de Central en 2023, además de haber sido anfitrión de Latin America's 50 Best Restaurants en 2013 y 2014.

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El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Berthin Gómez Vela, afirmó que "la elección de Lima como ciudad anfitriona de The World’s 50 Best Restaurants marca un hito histórico para el Perú y refleja el esfuerzo sostenido realizado por el Gobierno peruano, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y PromPerú para posicionar al país como destino líder de turismo gastronómico, a nivel global".

Por su parte, el presidente ejecutivo de PromPerú, Michael Guevara Varela, sostuvo que "ser sede de un evento de alto impacto y prestigio internacional como The World’s 50 Best Restaurants confirma que la gastronomía peruana es un activo estratégico para la promoción internacional del país".

Además, el titular de PromPerú afirmó que "recibir este encuentro en el Perú nos permitirá mostrar al mundo nuestra diversidad cultural, nuestros productos nativos y las experiencias turísticas y gastronómicas que hacen de nuestro país un destino único".

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Evento impulsará el turismo y diversos sectores económicos

La programación incluirá actividades como el foro #50BestTalks, cenas colaborativas entre chefs internacionales y peruanos, recorridos gastronómicos y la ceremonia oficial de premiación. Estas actividades atraerán a chefs, empresarios, periodistas especializados, líderes de opinión y turistas de distintos países, y generarán un movimiento económico en hoteles, restaurantes, transporte, comercio y otros servicios vinculados al turismo.

De acuerdo con el reporte del Turista Gastronómico de Turismo In, entre quienes llegan al Perú por vía aérea para vacacionar, el tercer grupo más importante lo hace motivado por conocer y disfrutar de la cocina peruana, destacando principalmente los viajeros de las generaciones millennial y X.

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Maido fue reconocido como el Mejor Restaurante del Mundo en 2025, consolidando el liderazgo de la gastronomía peruana a nivel internacional.

Maido fue reconocido como el Mejor Restaurante del Mundo en 2025, consolidando el liderazgo de la gastronomía peruana a nivel internacional.

Experiencias previas muestran impacto económico

PromPerú destacó que las ediciones internacionales de The World's 50 Best Restaurants han generado importantes beneficios económicos y de promoción para las ciudades anfitrionas. Durante North America's 50 Best Restaurants 2025, realizado en Las Vegas, el 92% de los invitados se hospedó en hoteles o apartamentos con servicios, generando ingresos superiores a US$750.000. Asimismo, Latin America's 50 Best Restaurants 2025, en Río de Janeiro, alcanzó un valor publicitario equivalente a US$40.8 millones, mientras que la edición asiática celebrada en Seúl registró 82 millones de interacciones y 4.1 millones de reproducciones de video. En tanto, la edición de Medio Oriente y Norte de África realizada en Abu Dabi en 2024 logró un alcance de 6.000 millones de personas.

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