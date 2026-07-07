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Corte de Moquegua conmemora el cuarto aniversario del Módulo Civil de Litigación Oral

La Corte Superior de Justicia de Moquegua conmemoró el cuarto aniversario del Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral con una ceremonia de izamiento de banderas, reafirmando su compromiso con la justicia.

El presidente de la Corte, doctor Jorge Guillermo Fernández Ceballos, lideró el acto en el que se izaron el Pabellón Nacional. Fuente: difusión.
El presidente de la Corte, doctor Jorge Guillermo Fernández Ceballos, lideró el acto en el que se izaron el Pabellón Nacional. Fuente: difusión.
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En el marco de las actividades conmemorativas por el cuarto aniversario del Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral, la Corte Superior de Justicia de Moquegua realizó una ceremonia de izamiento de banderas, reafirmando su compromiso con una administración de justicia moderna, eficiente y al servicio de la ciudadanía.

La ceremonia fue presidida por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, doctor Jorge Guillermo Fernández Ceballos, quien tuvo el honor de izar el Pabellón Nacional, en un acto de profundo civismo y respeto por los símbolos patrios.

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Seguidamente, el doctor Rodolfo Sócrates Nájar Pineda tuvo a su cargo el izamiento de la Bandera de Moquegua, mientras que las doctoras Gaby Nina Escobar y Pady Mendizábal Gallegos izaron la Bandera del Poder Judicial, simbolizando el compromiso de magistradas, magistrados y servidores judiciales con el fortalecimiento de una justicia eficiente, transparente y cercana a la ciudadanía.

Durante la ceremonia se destacó el significado de esta fecha conmemorativa, que recuerda la instalación del Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral en la Corte Superior de Justicia de Moquegua, modelo que ha permitido fortalecer la oralidad en los procesos civiles, optimizar la gestión judicial y consolidar una atención más célere y oportuna para los usuarios del sistema de justicia.

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Asimismo, se reconoció el esfuerzo y la dedicación de magistradas, magistrados, servidoras y servidores judiciales que, a lo largo de estos cuatro años, han contribuido a consolidar este modelo de gestión, basado en los principios de inmediación, celeridad, transparencia y eficiencia, pilares fundamentales para una tutela jurisdiccional efectiva.

Con esta ceremonia cívica, la Corte Superior de Justicia de Moquegua reafirma su compromiso de continuar impulsando la modernización del servicio de justicia, promoviendo una gestión orientada a la excelencia, la innovación y el fortalecimiento permanente de la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial.

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