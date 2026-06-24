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Nuevo ataque contra minera Poderosa en Pataz: explosión deja dos heridos y reaviva alerta por minería ilegal

La empresa minera de oro denunció daños en sus instalaciones y exigió medidas urgentes frente al incremento de la violencia vinculada a la minería ilegal en la zona.

Nuevo atentado con explosivos en mina de Pataz deja dos heridos y reaviva alarma por minería ilegal.
Nuevo atentado con explosivos en mina de Pataz deja dos heridos y reaviva alarma por minería ilegal. | Difusión
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La violencia vinculada a la minería ilegal volvió a golpear a la provincia de Pataz, en la región La Libertad. La madrugada de este miércoles, la Compañía Minera Poderosa denunció un nuevo atentado con explosivos contra las oficinas administrativas de su unidad de producción Santa María, ataque que dejó dos trabajadores heridos y daños materiales en diversas instalaciones.

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De acuerdo con un comunicado difundido por la empresa, sujetos aún no identificados lanzaron una mochila con explosivos por encima del muro perimetral de las oficinas administrativas. La detonación se produjo dentro del recinto y afectó a dos trabajadores de una empresa contratista que realizaban labores en el lugar.

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Los trabajadores sufrieron lesiones auditivas producto de la explosión y fueron atendidos de inmediato por personal de emergencia. Posteriormente, ambos fueron evacuados a la ciudad de Trujillo para recibir atención médica especializada.

La empresa indicó que la detonación también ocasionó daños de consideración en distintas áreas administrativas de la operación minera. Tras el atentado, se activaron los protocolos de contingencia y se reforzaron las medidas de seguridad en la zona.

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Poderosa exige medidas frente a la escalada de violencia

A través de su pronunciamiento, Poderosa condenó enérgicamente el ataque y advirtió que este tipo de hechos continúan poniendo en riesgo la integridad de los trabajadores y el desarrollo de actividades formales en una de las principales zonas auríferas del país.

La minera informó, además, que viene colaborando con las autoridades para contribuir al esclarecimiento de los hechos y facilitar la identificación y captura de los responsables.

"Expresamos nuestra más enérgica condena frente a este nuevo acto terrorista que pone en riesgo a nuestro equipo de trabajo e infraestructura", señaló la compañía.

Asimismo, la empresa instó a las autoridades a adoptar acciones más firmes para frenar la creciente violencia asociada a la minería ilegal que afecta a Pataz y otras regiones del país.

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Pataz se mantiene como uno de los principales focos de conflicto por minería ilegal

La provincia de Pataz concentra una de las mayores producciones auríferas del Perú, pero también se ha convertido en uno de los territorios más afectados por la expansión de la minería ilegal y las actividades de bandas criminales asociadas a este negocio.

Durante los últimos años, Poderosa ha denunciado múltiples invasiones a sus concesiones, ataques contra infraestructura minera, enfrentamientos armados y la presencia de organizaciones dedicadas a la extracción ilegal de mineral.

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La situación ha motivado la declaración de estados de emergencia en distintos periodos, así como la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para intentar recuperar el control de determinadas zonas de la provincia.

Pese a estas medidas, los episodios de violencia continúan afectando tanto a trabajadores como a empresas que operan formalmente en el territorio.

El atentado registrado este miércoles se suma a una serie de incidentes ocurridos en los últimos años y vuelve a poner en evidencia los desafíos que enfrenta el Estado para combatir las economías ilegales que se han consolidado alrededor de la explotación aurífera en Pataz.

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