Lionel Messi falló su segundo penal en el Mundial 2026 y se convierte en el futbolista que más veces erró

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Lionel Messi perdió la oportunidad de poner el empate para la selección de Argentina ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026. En el minuto 21, la Pulga no pudo anotar de penal y falló una clara oportunidad de igualar el marcador. El arquero Shobeir adivinó el remate y evitó que su racha goleadora se extendiera en el torneo.

Es la segunda ocasión en la Copa del Mundo 2026 en que el astro argentino falla de penal: la primera ocurrió ante Austria, cuando Alexander Schlager le tapó el remate.

Lionel Messi falló penal en el partido Argentina vs Egipto por los 8vos del Mundial 2026

La selección de Egipto abrió el marcador a los 15 minutos del primer tiempo. El defensor Yasser Ibrahim anotó de cabeza luego de un centro enviado desde la banda derecha. Ibrahim le ganó en el juego aéreo a Lisandro Martínez y el portero Emiliano Martínez no reaccionó a tiempo.

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