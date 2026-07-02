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SUNAT: recaudación tributaria creció 28,6% en junio, su tasa más alta en 50 meses

Los ingresos fiscales netos alcanzaron los S/16.456 millones, impulsados por el auge minero y el repunte de las importaciones, y acumularon 25 meses de expansión consecutiva.

Impuesto a la renta e IGV recaudaron S/16,158 millones en junio.
Impuesto a la renta e IGV recaudaron S/16,158 millones en junio. | Andina
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La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) informó que la recaudación tributaria neta en el Perú registró un crecimiento histórico de 28,6% en junio del 2026 con respecto al mismo mes del año anterior. Esta cifra representa la tasa mensual más alta lograda desde abril del 2022. Con este resultado, los ingresos fiscales sumaron S/16.456 millones y consolidaron una tendencia expansiva de más de dos años, además de elevar el monto acumulado del primer semestre a S/104.435 millones (13,1% más que en 2025).

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Motores y frenos del mes

El avance de la recaudación estuvo impulsado principalmente por estos factores:

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Precios de minerales: las altas cotizaciones del cobre y el oro elevaron las bases imponibles de las empresas mineras.

Importaciones: las compras externas CIF crecieron 29,6%, lo que impactó de forma directa en los impuestos aduaneros.

Actividad económica: el PBI de mayo creció 2,1%, según estimaciones, y la demanda interna subió 2,3%.

Por el contrario, el principal factor negativo fue la caída del tipo de cambio en 5,5%, lo que afectó el valor de las importaciones y los ingresos declarados por los exportadores.

Principales resultados

La entidad señaló cuáles fueron los tributos que generaron mayor recaudación en junio y cuánto crecieron con respecto al mismo mes del 2025:

Impuesto a la Renta: recaudó S/7.368 millones (+35,7%), impulsado por los pagos de Tercera Categoría y regularizaciones.

IGV: sumó S/8.790 millones (+13,4%). El IGV interno creció 6,1% y el IGV a las importaciones avanzó 23,4%.

ISC: cayó 1,2% (S/920 millones) debido a un retroceso de 79,6% en el ISC a los combustibles internos por menores pagos de una hidrocarburífera.

Otros ingresos: este rubro ascendió a S/2.081 millones (+41%) gracias a un incremento de 278,6% en el Impuesto Especial a la Minería y al cobro de deudas en litigio.

Segmento de contribuyentes

La administración tributaria indicó que los tributos internos aportaron S/14.664 millones. Los principales contribuyentes (Pricos) lideraron el dinamismo con un crecimiento de 27,6% (S/11.446 millones), mientras que los medianos y pequeños (Mepcos) avanzaron 6,9%. Por su parte, la recaudación aduanera cerró con S/4.665 millones, con un alza interanual de 23,7%.

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