ODANC Lambayeque recibirá quejas de internos en el penal de Chiclayo

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Con el propósito de garantizar que los mecanismos de control lleguen de manera directa a la ciudadanía, incluso a las personas privadas de libertad, la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control (ODANC) de Lambayeque, a cargo de la jueza superior titular Mg. Ana Elizabeth Sales del Castillo, llevará a cabo una visita al Establecimiento Penitenciario de Chiclayo para recibir y atender quejas relacionadas con presuntas conductas disfuncionales de magistrados y auxiliares jurisdiccionales.

La jornada se desarrollará en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y como parte de las acciones de control preventivo orientadas a garantizar el adecuado desempeño de la función jurisdiccional, en observancia de los principios de legalidad, transparencia y responsabilidad.

Durante la visita, el equipo de magistrados contralores recibirá las quejas y denuncias formuladas por las personas privadas de libertad respecto de presuntas irregularidades ocurridas durante la tramitación de sus procesos judiciales. Asimismo, verificará el registro de las audiencias programadas, realizadas y suspendidas dentro del establecimiento penitenciario, así como la modalidad en que estas se desarrollan, ya sea presencial o virtual.

La actividad fue reprogramada luego de que una primera diligencia no pudiera concretarse por circunstancias operativas comunicadas por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). No obstante, la ODANC dispuso que las 31 quejas presentadas previamente por internos reciban el trámite correspondiente, garantizando su atención conforme a los procedimientos establecidos.

Como parte de esta jornada también se ha previsto la participación del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque y de la Defensoría Pública, instituciones que brindarán orientación y asesoramiento legal a los internos que lo requieran, contribuyendo a que puedan ejercer adecuadamente sus derechos durante la diligencia.

Con esta intervención, la ODANC Lambayeque reafirma su compromiso con un control preventivo oportuno y cercano a la ciudadanía, promoviendo mecanismos que permitan supervisar el correcto desempeño de la función jurisdiccional y consolidar la confianza de la población en el sistema de administración de justicia.