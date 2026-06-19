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La legendaria banda estadounidense Quiet Riot confirmó su regreso al Perú luego de casi tres décadas de ausencia con un esperado concierto. El anuncio ha despertado gran expectativa entre los seguidores del rock clásico, quienes volverán a disfrutar en vivo de los éxitos que marcaron una época y consolidaron a la agrupación como una de las más influyentes del género.

La gira rinde homenaje a 'Metal Health', el álbum lanzado en 1983 que cambió la historia del heavy metal al convertirse en el primer disco del género en alcanzar el número uno del Billboard 200. Durante el espectáculo, la banda interpretará clásicos como 'Metal Health (Bang Your Head)', 'Cum On Feel The Noize', 'Mama Weer All Crazee Now', 'Slick Black Cadillac' y 'The Wild and the Young', temas que siguen siendo referentes para varias generaciones de amantes del metal.

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¿Cuándo es el concierto de Quiet Riot en Lima?

El esperado regreso de Quiet Riot al Perú está programado para el 18 de abril de 2027 en el Teatro Leguía, escenario que recibirá a una de las bandas más emblemáticas del hard rock y el heavy metal. La presentación marcará el reencuentro del grupo con el público peruano después de casi 30 años de su única visita al país.

Su anterior concierto se realizó el 15 de enero de 1998 durante el recordado Zalonazo de Surquillo, un espectáculo que permanece en la memoria de quienes pudieron presenciar en vivo a la agrupación estadounidense. Ahora, Quiet Riot vuelve para ofrecer una noche cargada de nostalgia, energía y los grandes himnos que marcaron la década de los 80.

¿Dónde comprar entradas para el concierto de Quiet Riot?

Las entradas para el concierto de Quiet Riot estarán disponibles a partir del 19 de junio a través de Ticketmaster Perú, plataforma oficial encargada de la venta de boletos para el esperado espectáculo.

Como parte del lanzamiento del evento, Masters Events Perú anunció una promoción especial por el Mes del Padre Rockero, mediante la cual los fanáticos podrán acceder a un 15% de descuento durante la etapa de preventa.

Precios para el concierto de Quiet Riot