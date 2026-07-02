Día del inventor peruano: Indecopi premia a cinco ciudadanos por su aporte al país

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El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) condecoró a cinco inventores peruanos cuyas creaciones responden a desafíos críticos en educación, sostenibilidad y medio ambiente. La premiación se realizó en el marco del Día del Inventor Peruano, conmemorado cada 2 de julio.

En la ceremonia fueron reconocidos Walter Velásquez, en la categoría Invención con Impacto Social, por desarrollar KIPI, un robot educativo que interactúa con estudiantes y dicta clases en quechua, español y otros idiomas; Ruth Manzanares, como Inventora Peruana, por su destacada trayectoria en soluciones orientadas a la sostenibilidad y la salud, así como por impulsar una mayor participación de las mujeres en la ciencia, la tecnología y la innovación, trayectoria que le ha valido ser incluida por la revista Forbes entre las 50 mujeres más poderosas del Perú; y Jenny Soria, en la categoría Invención en Tecnologías Verdes, por sus innovaciones para el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos, entre ellas un generador de energía a partir del movimiento de las olas.

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Asimismo, fueron distinguidos Alfredo Calle, en la categoría Invención con Proyección Internacional, por crear un sistema de amplificación eólica que incrementa el rendimiento de la generación de energía y que cuenta con 11 patentes concedidas; y Jorge Delgado Sáenz, como Inventor Destacado del Programa de Asistencia a Inventores (PAI - Perú), por desarrollar STAR YAQUA, un sistema innovador para el tratamiento de aguas residuales industriales.

Auge en el registro de patentes nacionales

Este reconocimiento coincide con un momento de despegue para la innovación local. Durante 2025, el sistema de patentes de Perú alcanzó un récord histórico de 1.047 títulos otorgados. En lo que va del año 2026, la cifra ya roza los 500 registros, concentrándose principalmente en los sectores de biotecnología, tecnología médica, productos farmacéuticos e ingeniería civil.

Para sostener este crecimiento, el Indecopi mantiene activo el portal digital Patenta, una plataforma gratuita que brinda asesoría técnica legal y herramientas virtuales para que más investigadores protejan su propiedad intelectual de forma ágil.