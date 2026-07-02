Mundial 2026: aficionados de América Latina impulsan la economía en países anfitriones con 31% más transacciones, ¿qué países lideraron el gasto?

Visa destaca el aumento del gasto en restaurantes, transporte y supermercados por parte de los aficionados durante el Mundial 2026. | Composición LR/IA

Visa destaca el aumento del gasto en restaurantes, transporte y supermercados por parte de los aficionados durante el Mundial 2026. | Composición LR/IA

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Durante la primera semana de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los aficionados de América Latina y el Caribe no solo participaron en el evento deportivo, sino que también incrementaron el movimiento económico en México, Estados Unidos y Canadá. Un análisis de Visa Consulting & Analytics (VCA) reveló que las transacciones transfronterizas realizadas por tarjetahabientes de la región aumentaron 31% frente al mismo periodo del 2025.

El estudio, elaborado con información de operaciones procesadas por VisaNet entre el 11 y el 18 de junio de 2026, identificó que Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina y Panamá encabezaron el flujo de visitantes regionales hacia los países anfitriones.

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Además, el mayor volumen de transacciones se concentró en Estados Unidos, seguido de Canadá y México.

Transacciones transfronterizas crecieron 31% durante la primera semana del Mundial 2026

Visa Consulting & Analytics analizó el comportamiento de las transacciones realizadas por viajeros de América Latina y el Caribe en los tres países sede del torneo. Según los resultados, las operaciones transfronterizas aumentaron 31% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que refleja un mayor dinamismo comercial asociado a la llegada de aficionados.

El informe también identificó que Brasil, Colombia y Ecuador fueron los mercados que generaron la mayor cantidad de transacciones internacionales durante la semana inaugural del campeonato. En estos tres países, el crecimiento de las operaciones con tarjetas Visa alcanzó 39% frente al mismo periodo del 2025.

Restaurantes, transporte y supermercados concentraron el mayor gasto de los visitantes

El análisis de VCA muestra que los aficionados realizaron un mayor gasto en actividades vinculadas a su experiencia turística durante el torneo. Las categorías con mayor incremento fueron restaurantes, con un crecimiento de 38%; transporte, con 49%; y supermercados, con 16%.

Asimismo, el uso de la tecnología contactless de Visa registró un incremento de 55% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Brasil, Colombia y Argentina concentraron la mayor cantidad de pagos realizados mediante Tap to Pay, lo que, según el informe, refleja una mayor preferencia por soluciones de pago rápidas, convenientes y seguras.

Visa destaca el impacto económico del torneo en los países anfitriones

Javier Vázquez, líder regional de Visa Consulting & Analytics para América Latina y el Caribe, afirmó que los aficionados de la región están generando un efecto económico significativo durante el desarrollo del Mundial. "Estamos viendo a aficionados de América Latina y el Caribe inyectar un dinamismo extraordinario en este torneo histórico", señaló.

El ejecutivo agregó que el análisis evidencia un impacto económico medible en los países anfitriones y destacó el papel de la infraestructura de pagos de Visa.

Detalló que los resultados muestran cómo los visitantes están generando un impacto económico cuantificable en los países anfitriones. Añadió que la infraestructura de Visa actúa como un motor de este impulso comercial, al transformar la pasión por el deporte en prosperidad tangible para las economías locales gracias a pagos digitales rápidos, confiables y seguros.

Asimismo, la compañía recordó que, como Socio Oficial de Tecnología de Pagos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, desarrolla 145 proyectos en 25 mercados junto con 121 clientes, con el objetivo de ofrecer mejores experiencias a los tarjetahabientes durante el torneo.