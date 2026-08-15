Futbolista Lamine Yamal celebra su cumpleaños número 19 junto a su novia Inés García: así fue su espectacular fiesta

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Lamine Yamal celebró sus 19 años con una exclusiva fiesta en Barcelona, donde estuvo acompañado por familiares, amigos y su novia, Inés García. La celebración se realizó el 11 de agosto en el Mas de Sant Lleí, una lujosa masía ubicada en Vilanova del Vallès, Barcelona, y contó con la presencia de reconocidas figuras del mundo del fútbol y el entretenimiento.

La presencia de la modelo llamó especialmente la atención debido a los rumores que habían circulado en las últimas semanas sobre un supuesto distanciamiento de la pareja. Sin embargo, las imágenes compartidas durante la celebración mostraron a ambos juntos, proyectando una imagen de cercanía y dejando atrás las especulaciones sobre una posible ruptura.

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Lamine Yamal e Inés García, más enamorados que nunca

Lamine Yamal e Inés García compartieron varios momentos durante la celebración por los 19 años del futbolista. La presencia de la modelo y creadora de contenido en la fiesta fue tomada como una señal de que ambos continúan juntos, pese a las versiones que habían circulado previamente sobre una crisis en su relación.

La pareja también había mostrado públicamente su cercanía después del Mundial 2026. Inés García felicitó al jugador y publicó una fotografía junto a él, mientras que Yamal también compartió imágenes en las que aparecía acompañado por su novia. Su reencuentro durante el cumpleaños volvió a ponerlos en el centro de la atención mediática.

¿Qué grupos internacionales estuvieron en el cumpleaños de Lamine Yamal?

La celebración por los 19 años de Lamine Yamal contó con un importante cartel musical internacional. Grupo Frontera fue una de las agrupaciones que puso ritmo a la noche, mientras que también participaron artistas como Myke Towers, Bad Gyal, Morad y Ryan Castro, quienes fueron parte de una fiesta que reunió a figuras del entretenimiento y del deporte.

El futbolista del Barcelona también estuvo acompañado por varios de sus compañeros y amigos del mundo del fútbol. Entre los presentes estuvieron Gavi, Alejandro Balde, Frenkie de Jong y Fermín López, además de Anthony Gordon. La fiesta se realizó en el Mas de Sant Lleí, una exclusiva masía ubicada en Vilanova del Vallès, cerca de Barcelona.