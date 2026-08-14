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Economía

Tres emprendimientos peruanos están entre los 10 favoritos de la Copa DHL Emprende 2026

Más allá del premio, la participación muestra cómo pequeños negocios peruanos de sectores como calzado, joyería y moda vienen incorporando los mercados internacionales dentro de sus estrategias de crecimiento.

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Tres emprendimientos peruanos están entre los 10 favoritos de la Copa DHL Emprende 2026. | Difusión
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Tres negocios peruanos liderados por mujeres lograron ubicarse entre los 10 emprendimientos que compiten por la Copa DHL Emprende 2026. Kaluz, Sixsa Perú y Cégalité fueron seleccionados entre 195 propuestas de 13 países de Centro y Sudamérica y ahora buscan utilizar la competencia como una vitrina para ampliar sus ventas fuera del país.

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La competencia se desarrolla durante agosto y tiene un criterio particular: el emprendimiento que concrete la mayor cantidad de envíos internacionales entre el 1 y el 31 de agosto será el ganador. El resultado se conocerá en septiembre.

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Además del premio, la participación muestra cómo pequeños negocios peruanos de sectores como calzado, joyería y moda vienen incorporando los mercados internacionales dentro de sus estrategias de crecimiento.

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Emprendimientos peruanos que ya venden al exterior

Uno de ellos es Kaluz, marca de calzado creada hace 10 años por Karem Castillo en Chiclayo, junto con su madre. El negocio fabrica zapatos de cuero hechos a mano y apuesta por un estilo vintage.

La empresa ya dio sus primeros pasos fuera del mercado peruano. Según Castillo, desde hace dos años realiza envíos a Estados Unidos, México y España, lo que le permitió ampliar su alcance comercial.

Otro caso es Sixsa Perú, emprendimiento de joyería creado por las hermanas Joss y Brenda. Su historia comenzó con menos de US$100, después de que ambas decidieran volver a emprender tras un primer negocio que no funcionó.

Empezaron revendiendo joyas y posteriormente realizaron su primer pedido a China. Sus productos, elaborados con acero enchapado en oro de 18 quilates, comenzaron a ganar demanda hasta que una clienta de Chile les pidió realizar un envío internacional.

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"Nosotras le decíamos que solo vendíamos en Perú. Hasta que ella misma nos dijo que se los enviáramos por DHL", relató Joss.

Ese pedido terminó convirtiéndose en su primer envío internacional y abrió una nueva posibilidad para el negocio.

Cégalité, por su parte, representa al sector moda. La marca fue creada por Claudia Ilizarbe, quien dejó el mundo corporativo para dedicarse al diseño después de estudiar Fashion Buying en el Instituto Marangoni de Milán.

Tras regresar al Perú, creó la empresa junto con su tía. Su propuesta está enfocada en mujeres que buscan prendas de calidad y diseños atemporales. En su primer año de operaciones, la marca consiguió abrir dos tiendas.

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¿Qué ganará el emprendimiento peruano que logre más envíos?

Los 10 negocios seleccionados reciben durante agosto apoyo de DHL mediante acciones de marketing digital para promocionar sus productos en mercados internacionales.

Sin embargo, el resultado de la competencia dependerá de sus ventas internacionales. El negocio que registre el mayor número de envíos internacionales durante agosto será el ganador de la Copa DHL Emprende 2026.

El premio incluye el reconocimiento como Embajador LATAM DHL Emprende 2026, un descuento de 25% en envíos internacionales hasta diciembre, acciones de marketing y un viaje para dos personas a la final de la CONMEBOL Libertadores en Uruguay.

Para los emprendimientos peruanos, el reto no solo implica competir por un premio. También supone una oportunidad para convertir ventas locales en negocios con clientes fuera del Perú, uno de los principales desafíos para las pequeñas empresas que buscan escalar.

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