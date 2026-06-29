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Francis Allison manda indirecta a López Aliaga: "Yo no voy a renunciar nunca a un cargo que la gente me dé"

El candidato a la Municipalidad de Lima recordó que dejó la alcaldía de Magdalena para asumir el Ministerio de Vivienda y calificó esa decisión como un error. Además, aseguró que aprendió de esa experiencia y prometió que no volverá a abandonar un cargo obtenido mediante el voto ciudadano.

Allison recordó su etapa como ministro de Vivienda. Foto: composición LR
Allison recordó su etapa como ministro de Vivienda. Foto: composición LR
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El candidato a la Alcaldía de Lima, Francis Allison, lanzó una crítica a Rafael López Aliaga. Durante una entrevista en ‘Sin medias tintas’, afirmó: "yo no voy a renunciar nunca a un cargo que la gente me dé", y remarcó que cumple su palabra. Sus declaraciones llegaron luego de recordar que el hoy presidente electo aseguró en ese mismo programa que no dejaría la Municipalidad de Lima para postular a la Presidencia.

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Allison sostuvo que su compromiso responde a una experiencia personal. Recordó que hace varios años aceptó el cargo de ministro de Vivienda porque creyó que desde el Ejecutivo podría ayudar más al distrito de Magdalena que desde la alcaldía. Sin embargo, reconoció que esa decisión no dio los resultados que esperaba.

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El aspirante al sillón municipal señaló que, tras dejar la comuna, encontró obstáculos políticos que le impidieron ejecutar el trabajo que había proyectado. "Me tocó disculparme, admitir que fue un error, disculparme con mis vecinos y prometer que nunca más volvería yo a dejar el cargo", expresó durante la entrevista.

Las declaraciones también coincidieron con el debate sobre las autoridades que dejan el puesto para asumir nuevas responsabilidades. Allison insistió en que, si obtiene la confianza de los electores en las elecciones municipales de 2026, permanecerá en la alcaldía durante todo el periodo.

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