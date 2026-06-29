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ProInversión presentó una cartera de 25 proyectos APP y tres adendas por US$6.690 millones para seis regiones andinas: ¿qué obras incluye?

Transporte, energía, saneamiento, educación, turismo e hidrocarburos recibirán inversiones por US$6.690 millones mediante 25 proyectos APP y tres adendas anunciados por ProInversión para seis regiones de la Mancomunidad Regional de Los Andes.

La cartera de Proinversión está conformada por proyectos distribuidos en seis regiones que integran la Mancomunidad Regional de Los Andes.
La cartera de Proinversión está conformada por proyectos distribuidos en seis regiones que integran la Mancomunidad Regional de Los Andes. | Composición LR/IA
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La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) presentó una cartera de 25 proyectos de Asociación Público-Privada (APP) y tres adendas por un monto de US$6.690 millones para impulsar inversiones en la Mancomunidad Regional de Los Andes, integrada por Huancavelica, Junín, Ica, Ayacucho, Apurímac y Cusco.

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El anuncio se realizó durante el Foro Los Andes Invierte, desarrollado en Huancavelica como parte de la Expo Perú Los Andes 2026.

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La iniciativa busca promover proyectos en sectores como transporte, saneamiento, energía, educación, turismo e hidrocarburos, con el objetivo de generar infraestructura y mejorar la calidad de vida de la población.

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Proyectos APP impulsarán inversiones en seis regiones andinas

En Huancavelica destacan el corredor vial 1, con una inversión de US$211 millones; el corredor vial Puente Los Maestros–Huaytará, por US$7 millones; y la adenda para la masificación del gas natural.

En Ica figuran la Adenda TGP, proyectos del Plan de Transmisión Eléctrica 2025-2034 por US$130 millones y el corredor vial Puente Los Maestros–Huaytará por US$154 millones.

En Ayacucho también se promueven proyectos de transmisión eléctrica y una adenda para la masificación del gas natural, entre otras iniciativas.

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Cusco y Apurímac concentran proyectos de transporte, saneamiento y gas natural

Dentro de la cartera presentada, Cusco reúne algunos de los proyectos de mayor inversión.

Entre ellos se encuentran los colegios Cusco por US$218 millones, el teleférico de Choquequirao por US$288 millones, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Cusco por US$129 millones, la vía de Evitamiento de Cusco por US$918 millones y una adenda para la masificación del gas natural.

En Apurímac se promueve la adenda para la masificación del gas natural y el componente del teleférico de Choquequirao, valorizado en US$123 millones.

Estas iniciativas forman parte del paquete de inversiones presentado para fortalecer la infraestructura regional.

Gobiernos regionales presentaron proyectos mediante APP, Obras por Impuestos y Proyectos en Activos

Durante el foro, los gobiernos regionales de Huancavelica, Cusco, Junín y Apurímac presentaron de manera conjunta 75 proyectos bajo las modalidades de Obras por Impuestos (OxI), APP y Proyectos en Activos, por un monto superior a S/3.700 millones.

Huancavelica expuso 24 inversiones en Obras por Impuestos enfocadas en salud y transporte, además de proyectos para fortalecer la industria textil de alpaca y vicuña.

Cusco presentó 17 inversiones mediante Obras por Impuestos por S/305 millones, dos APP —el tren de cercanías Cusco–Chinchero–Urubamba por US$200 millones y el teleférico de Huchuy Qosco por US$40 millones—, así como tres proyectos en activos orientados a infraestructura comercial, estacionamientos y centros de convenciones.

Por su parte, Junín presentó 16 inversiones en Obras por Impuestos por S/842 millones y el Parque Tecnológico Industrial de Innovación y Desarrollo por S/370 millones mediante Proyectos en Activos, mientras que Apurímac dio a conocer cinco inversiones en Obras por Impuestos por S/35,5 millones.

Durante la inauguración del foro, el presidente ejecutivo de Proinversión, Luis del Carpio, destacó el papel de la entidad como aliado estratégico de las regiones de la mancomunidad para convertir oportunidades en proyectos que beneficien a la población.

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