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Economía

Sunat: César Luna Victoria asume la jefatura de la entidad tributaria

El abogado reemplaza a la anterior administración y asumirá una agenda marcada por la formalización de las Mypes y la digitalización de los servicios tributarios.

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, tomó juramento este jueves a César Alfonso Luna Victoria.
La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, tomó juramento este jueves a César Alfonso Luna Victoria. | Sunat
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La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, tomó juramento este jueves a César Alfonso Luna Victoria como nuevo superintendente nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Su designación fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.° 027-2026-EF, publicada el último 6 de agosto.

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El nuevo titular de la Sunat asumirá una gestión que tendrá entre sus principales asuntos la ampliación de la formalización de las micro y pequeñas empresas (Mypes) y la culminación del proceso de transformación digital de la entidad. También tendrá a su cargo el fortalecimiento de los mecanismos de control frente al incumplimiento tributario y el contrabando.

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La ceremonia se realizó en el Salón de Juramentos del Palacio de Justicia y contó con la participación del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, y del viceministro de Hacienda, Erick Lahura. También asistieron funcionarios de la administración tributaria y exsuperintendentes como Beatriz Merino, Luis Alberto Arias, Nahil Hirsh, Tania Quispe y Víctor Mejía.

Formalización y digitalización, entre los retos que tendrá la nueva gestión de la Sunat

Uno de los objetivos planteados para la administración de Luna Victoria es continuar las acciones para ampliar la formalización, especialmente entre las Mypes. Esto supone no solo incorporar nuevos contribuyentes al sistema tributario, sino también facilitar el cumplimiento de obligaciones como la emisión de comprobantes, la declaración de ingresos y el pago de impuestos.

La otra línea de trabajo será culminar la transformación digital de la Sunat, ampliando los servicios en línea y fortaleciendo los controles frente a la evasión, elusión y contrabando. El reto será traducir estos objetivos en medidas concretas que faciliten el cumplimiento tributario y mejoren la fiscalización.

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Sunat: ¿Quién es César Luna Victoria?

Luna Victoria es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y cuenta con estudios de maestría en Derecho en esa universidad. Tiene más de 47 años de ejercicio profesional y es profesor asociado de la Facultad de Derecho de la PUCP desde hace más de cuatro décadas.

Su trayectoria se ha desarrollado principalmente en derecho tributario y corporativo. También ha participado en operaciones financieras internacionales y se ha desempeñado como director de distintas empresas e instituciones.

En el sector público, ocupó dos carteras ministeriales entre enero de 1999 y julio de 2000: el entonces Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales y el Ministerio de Pesquería.

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Asimismo, fue director de la Corporación Andina de Fomento (CAF) e integró la Comisión para la Inversión Privada (COPRI), organismo antecesor de ProInversión.

En el ámbito tributario, integró el consejo directivo del Instituto Peruano de Derecho Tributario (IPDT) y presidió el capítulo peruano de la International Fiscal Association (IFA). También participó como ponente en conferencias tributarias latinoamericanas e internacionales.

Luna Victoria llega al cargo tras su paso por el ámbito tributario, la gestión pública y el sector empresarial. Ahora tendrá que definir las prioridades de su administración en materia de recaudación, formalización y fiscalización.

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