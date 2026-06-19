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Grupo Gloria compra el 80% de Saputo Argentina por US$500 millones y fortalece su presencia en América Latina: ¿qué implica para su expansión?

Gloria Foods concretó la adquisición del 80% de Suputo Argentina en una operación valorizada en US$500 millones. La compra incorpora plantas industriales y marcas reconocidas, reforzando su estrategia de crecimiento regional.

Grupo Gloria incorpora marcas y activos estratégicos con la adquisición de Saputo Argentina.
Grupo Gloria incorpora marcas y activos estratégicos con la adquisición de Saputo Argentina. | Composición LR/IA
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Grupo Gloria, a través de Gloria Foods, concretó la adquisición del 80% de las acciones de Molfino Hermanos S.A., conocida comercialmente como Saputo Argentina, luego de obtener las autorizaciones regulatorias correspondientes. La operación, valorizada en aproximadamente US$500 millones, representa uno de los movimientos más importantes de la compañía dentro de su estrategia de expansión en la industria láctea y de alimentos de América Latina.

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La transacción fue acordada con la multinacional canadiense Saputo Inc. e incluye la incorporación de dos plantas industriales, un portafolio de marcas con presencia en el mercado argentino y la oficina comercial que la empresa mantiene en Brasil. Con ello, Gloria Foods busca ampliar su capacidad operativa y fortalecer su alcance en mercados considerados estratégicos para su crecimiento regional.

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Adquisición de Saputo Argentina impulsa expansión regional

La operación contempla la compra del 80% de las acciones de Molfino Hermanos S.A., empresa conocida comercialmente como Saputo Argentina. Tras recibir las autorizaciones regulatorias correspondientes, Gloria Foods cerró la transacción valorizada en aproximadamente US$500 millones.

Con esta adquisición, la plataforma de alimentos del Grupo Gloria fortalece su posición dentro de la industria láctea y alimentaria de América Latina. La compañía apunta a consolidar una plataforma regional que le permita impulsar el crecimiento de sus negocios durante los próximos años.

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Marcas y activos estratégicos se incorporan al Grupo Gloria

Como parte del acuerdo alcanzado con Saputo Inc., Gloria Foods incorporará dos plantas industriales y un portafolio de marcas con amplia presencia en Argentina. Entre las marcas incluidas en la operación destacan La Paulina, Ricrem y Molfino.

La transacción también comprende la oficina comercial que la compañía mantiene en Brasil, lo que amplía la presencia operativa de Gloria Foods en la región. Estos activos forman parte de la estrategia de fortalecimiento de su capacidad productiva y comercial en mercados clave.

Participación de Saputo y transferencia de conocimiento técnico

El presidente de Gloria Foods, Claudio Rodríguez, señaló que la incorporación de Molfino Hermanos S.A. contribuirá a fortalecer el holding y acelerar el desarrollo de una estructura regional orientada a potenciar el negocio de lácteos y alimentos. Según indicó, la operación responde a la visión de largo plazo del grupo para continuar expandiendo su presencia en el continente.

El acuerdo establece que Saputo Inc. conservará una participación del 20% en el accionariado de Molfino Hermanos S.A. Asimismo, contempla la transferencia de conocimiento técnico especializado y una transición gradual de las operaciones, con el objetivo de mantener los vínculos comerciales entre ambas compañías, asegurar la continuidad de las exportaciones hacia los mercados internacionales donde opera la firma canadiense y fortalecer el desarrollo sostenible de la integración.

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