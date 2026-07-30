Espías, todos, por Mirko Lauer

El gobierno de Donald Trump acusa a Cuba de espiar en los EE. UU. No es una gran novedad, pues La Habana y Washington se vienen espiando desde hace largos decenios. La acusación de Trump es parte de su campaña electoral, según la cual los EE. UU. están bajo un peligro comunista, que tiene a Cuba como su capital.

La central de espionaje cubana G-2 es muy conocida por su eficacia. Pero no es ni la sombra del triángulo Estados Unidos-China-Rusia dedicado a interespiarse desde antes del fin de la Segunda Guerra Mundial. Que Cuba espía es público y notorio, pero no se sabía que preocupara tanto a Estados Unidos, más allá del estado de Florida. ¿Qué está pasando?

El gobierno de Estados Unidos está en guerra con Irán y todo espía le resulta peligroso. Hablar de espías iraníes, Hezbolá o hutíes en Estados Unidos podría sonar inverosímil; mejor echarle la pelota al G-2, en el que es mucho más fácil creer. Aunque es preciso reconocer que todo ese espionaje no le ha servido de mucho al gobierno cubano.

¿Pero qué es espiar en la era del satélite? La tecnología tiene mil maneras de penetrar los secretos de la sociedad y el Estado. Pero igual, de cuando en cuando leemos sobre personas de carne y hueso que disimulan su lealtad política o nacional para ayudar a su causa, o a sus empleadores. Son los espías de los libros y las películas, pero también de la realidad.

Ese tipo de espías, vamos a llamarlos presenciales, son los que las grandes potencias capturan, denuncian e intercambian con cierta frecuencia. Trump todavía no ha presentado a un solo espía cubano de ese tipo, que probablemente abunda en estos tiempos. Pero ya aparecerán a medida que se vaya acercando noviembre electoral.

Quizás la mejor expresión es agente secreto. Cuando el Perú despidió al embajador cubano Zamora de Lima, no lo hizo por creer que sabía más que otras embajadas, sino porque parecía más dispuesto a ayudar a sectores enemigos del orden establecido. Lo más probable es que con dinero venezolano, ahora que se ha agotado el famoso oro de Moscú.

Entendamos de una vez que hay espías y agentes por todas partes, en la paz y en la guerra. Verdaderos médicos y falsos médicos. Hay de todo.