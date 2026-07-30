Familia Somoza 2.0, por Mirko Lauer

Daniel Ortega ha cancelado las elecciones en Nicaragua para siempre. Con eso se ahorra las angustias de tener que competir con la oposición, y se instala para siempre en la copresidencia que lleva adelante con su esposa, Rosario Murillo. La misma situación que llevó al sandinismo a derrocar a Anastasio Somoza en 1979.

Instalarse en lo vitalicio le abre a la familia Ortega-Murillo, con siete hijos en total, la posibilidad de iniciar una dinastía. La de la familia Somoza duró más de 40 años dedicada al saqueo del país y al crimen. Prohibir las elecciones es una manera de instalar a uno o más hijos en la presidencia de Nicaragua de manera automática.

El otro significado de la medida es cancelar de plano toda organización que quiera disputar el poder al dúo. En los hechos es el establecimiento de una monarquía plebeya y absoluta, como la que Ortega ayudó a derrocar en su momento. Se trata de un paso adelante en la marcha del Caribe hacia las dictaduras personales.

¿Qué ha empujado a Centroamérica y el Caribe hacia tremendas dictaduras? Quizás el ciclo comenzó con la dictadura de empresas coloniales extranjeras, que impidió el establecimiento de una comunidad ciudadana cabal. La United Fruit Company, operando desde Nueva Orleans, es el ejemplo emblemático de lo anterior.

Sin embargo, no todo se originó en ese tipo de empresas, y las revoluciones también produjeron dictaduras, como en el caso de Haití, Cuba y, ahora último, Nicaragua. ¿Qué otro factor puede haber? ¿El temperamento de poblaciones reducidas en número? ¿Una tradición política asentada en ejemplos que funcionan?

El tándem Ortega-Murillo se enquista en el poder absoluto en un momento en que el autoritarismo es cada vez más tolerado, como parte de las ideas de extrema derecha. Las propias elecciones son trámites cada vez más falsos. ¿Se han excedido los Ortega? Al menos los EE. UU. han criticado la medida como una “cobarde muestra de autoritarismo”.

Ortega ha traicionado la democracia por la que tantos lucharon y murieron en Nicaragua, camino de convertir su país en un calco del que manejó la familia Somoza, que instaló lo que el poeta Ernesto Mejía Sánchez llamó “la cortina de mierda”. Los descendientes hacen negocios en los EE. UU., sin pena ni gloria. Deben sentirse reivindicados por Ortega.