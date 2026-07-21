ComexPerú advierte baja ejecución del presupuesto para enfrentar el fenómeno El Niño

La prevención y la capacidad de respuesta del Estado vuelven a ser materia de debate ante el avance de las alertas climáticas y los posibles efectos sobre la actividad productiva del país. | Composición LR/IA

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La preparación del país frente al fenómeno de El Niño vuelve al centro del debate. A través de un comunicado, ComexPerú sostuvo que el avance de las acciones de prevención no guarda relación con el nivel de riesgo que enfrenta el Perú y advirtió que la baja ejecución del presupuesto para la atención de emergencias podría traducirse en mayores costos económicos y sociales si el evento climático se intensifica.

Según el gremio, al 30 de junio el programa presupuestal destinado a la reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres registraba una ejecución de apenas 27%. Para ComexPerú, esta cifra refleja que las intervenciones preventivas no avanzaron con la rapidez necesaria pese a que las alertas sobre un posible escenario de El Niño fueron emitidas con varios meses de anticipación.

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El pronunciamiento sostiene que, aunque una parte importante de los recursos es administrada por gobiernos regionales y municipales, el Gobierno central mantiene la responsabilidad de liderar la coordinación de las medidas de prevención y asegurar que las inversiones lleguen a ejecutarse oportunamente. El gremio considera que la sola transferencia de recursos no garantiza una respuesta efectiva frente a un fenómeno de gran magnitud.

Desde una perspectiva económica, ComexPerú advierte que una preparación insuficiente puede incrementar las pérdidas en infraestructura, afectar la continuidad de actividades productivas y generar mayores presiones sobre el gasto público destinado a la reconstrucción. Sectores como la agricultura, el transporte, el comercio y la logística suelen ser los primeros en resentir los efectos de lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos cuando las obras de prevención no se ejecutan a tiempo.

Brechas en gobiernos locales elevan el desafío

El comunicado también pone énfasis en las limitaciones de los gobiernos regionales y municipales para gestionar el riesgo de desastres. De acuerdo con la información citada por ComexPerú, más del 70% de las municipalidades requiere capacitación para la gestión del riesgo y tres de cada cuatro necesitan asistencia técnica para fortalecer su capacidad administrativa.

Para el gremio, estas brechas eran conocidas por el Estado y debieron atenderse antes del inicio del periodo de mayor riesgo. En ese sentido, sostiene que la prevención no puede recaer únicamente en autoridades locales que todavía presentan limitaciones técnicas y operativas para ejecutar proyectos de reducción de vulnerabilidad.

El pronunciamiento se conoce pocos días después de que el ENFEN mantuviera vigente la alerta por El Niño Costero y continuara advirtiendo sobre la probabilidad de persistencia del fenómeno durante los próximos meses, escenario que obliga a acelerar las medidas de prevención en distintas regiones del país.

ComexPerú exhortó a que la próxima administración priorice desde el inicio de su gestión la ejecución de acciones preventivas y la articulación entre los distintos niveles de gobierno. El gremio sostuvo que la información técnica y los recursos presupuestales ya están disponibles, por lo que el principal reto será convertir esas herramientas en intervenciones concretas que reduzcan el impacto económico y social de un eventual fenómeno de El Niño.