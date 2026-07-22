Perú vs Chile EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido por la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Perú y Chile se enfrentan por la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Foto: FPV/FEVOCHI/composición LR

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Perú vs Chile EN VIVO juegan HOY miércoles 22 de julio, desde las 6.15 p. m. (hora peruana), por la Copa Sudamericana de Vóley 2026. El partido se llevará a cabo en el Coliseo Eduardo Dibós, con transmisión por TV a cargo del canal Latina. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El equipo dirigido por Antonio Rizola se alista para lo que será su participación en la Copa Sudamericana. La ‘bicolor’ se verá las caras ante la selección de Chile en lo que será el partido más llamativo de la primera fecha en la fase de grupos.

¿A qué hora juega Perú vs Chile por la Copa Sudamericana de Vóley 2026?

El partido por la fase de grupos entre Perú vs Chile arrancará desde las 6.15 p. m. Esta es la programación de horarios para los demás países del continente:

Colombia, Ecuador: 6.15 p. m.

6.15 p. m. Bolivia, Chile, Venezuela: 7.15 p. m.

7.15 p. m. Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 8.15 p. m.

Entradas para ver el partido Perú vs Chile por la Copa Sudamericana de Vóley

Estos son los precios para asistir al estadio para presenciar el encuentro entre Perú vs Chile por la Copa Sudamericana de Vóley 2026.

General Norte: S/25

General Sur: S/25

General Oriente: S/25

General Occidente: S/25

Preferente Norte: S/40

Preferente Sur: S/40

Preferente Oriente: S/50

Preferente: S/50

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¿Dónde ver Perú vs Chile por la Copa Sudamericana?

Perú vs Chile llegará EN VIVO a través de la transmisión de Latina (canal 2). De igual forma, La República Deportes te brindará cada incidencia del partido para que no te pierdas ningún detalle.

¿Cómo ver Perú vs Chile por internet?

Podrás disfrutar la transmisión en línea del partido Perú vs Chile a través de la página web de Latina y de su propio aplicativo.