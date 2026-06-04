HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Economía

¿Vendes por Instagram, TikTok o Facebook? Especialista explica cuándo debes declarar tus ingresos ante Sunat y evitar sanciones

El abogado Dante Matos, del Estudio Hernández & Cía, advierte que las ventas por redes sociales, servicios independientes y pagos recibidos por Yape o transferencias también pueden generar obligaciones tributarias ante la Sunat.

Ingresos freelance pueden tributar hasta 30%: recomendaciones para regularizar situación ante la Sunat.
Ingresos freelance pueden tributar hasta 30%: recomendaciones para regularizar situación ante la Sunat. | Composición LR/IA
Escuchar
Resumen
Compartir

Las personas que generan ingresos mediante la venta de productos en redes sociales o la prestación de servicios independientes también deben cumplir con obligaciones tributarias ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), según recordó el abogado Dante Matos, asociado senior Tributario del Estudio Hernández & Cía.

Únete a nuestro canal de política y economía

A pocos días del vencimiento de la campaña de la Declaración Anual de Renta 2026 para personas naturales, prevista para el 9 de junio, el especialista señaló que los ingresos obtenidos a través de plataformas como Instagram, TikTok o Facebook, así como aquellos percibidos mediante transferencias bancarias o Yape, deben ser declarados cuando forman parte de una actividad económica que genera ganancias.

TE RECOMENDAMOS

¿JORGE NIETO VOTARÁ POR ROBERTO SÁNCHEZ? TIKTOKERS ANALIZAN SEGUNDA VUELTA 2026 | LA VERDAD A FONDO

PUEDES VER: Retiro AFP 2026: afiliados podrían retirar más de S/20.600 de sus fondos si Congreso aprueba nuevo proyecto de ley de 4 UIT

lr.pe

INEI: 4 de cada 10 peruanos generan ingresos independientes

De acuerdo con información difundida por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 4 de cada 10 trabajadores peruanos generan ingresos de manera independiente.

En ese contexto, surge la duda sobre si los ingresos obtenidos por ventas en redes sociales o servicios prestados por cuenta propia deben ser informados ante la administración tributaria.

Matos explicó que toda persona que genere rentas por alquileres, trabajos independientes o actividades comerciales debe declarar esos ingresos para regularizar el Impuesto a la Renta y cumplir con sus obligaciones tributarias.

PUEDES VER: Trabajadores CAS logran mesa de diálogo con el MEF: ¿gratificaciones de julio se pagarán al 100%? Estos fueron los acuerdos

lr.pe

Sunat: ingresos freelance pueden tributar hasta 30%, pero como empresa 29.5%

El especialista señaló que deben analizarse las características de sus actividades para determinar el régimen tributario que les corresponde.

Cuando una persona presta servicios de manera individual bajo la modalidad freelance, puede ser considerada trabajador independiente y quedar sujeta a una tasa progresiva del Impuesto a la Renta que va desde 8% hasta 30%.

Sin embargo, precisó que la situación cambia cuando la actividad crece y se incorporan elementos como el alquiler de un local, la contratación de personal o la adquisición de activos para operar.

En esos casos, la actividad puede ser considerada empresarial y quedar sujeta a una tasa corporativa de 29,5%. Por ello, recomendó revisar cada situación con un asesor tributario o con la Sunat para determinar el régimen aplicable.

¿No emitiste comprobantes?: así puedes regularizar ingresos no declarados

Matos advirtió que uno de los errores más frecuentes es creer que no existe obligación tributaria cuando no se emiten comprobantes de pago. Aseguró que los ingresos deben declararse incluso si no se emitió el comprobante correspondiente, ya que la Sunat cuenta con herramientas para identificar movimientos de dinero e ingresos recibidos.

Asimismo, indicó que las personas que nunca declararon ante la administración tributaria aún pueden regularizar su situación sin esperar una fiscalización.

Para ello, deben obtener un Registro Único de Contribuyentes (RUC) y presentar las declaraciones pendientes, considerando normalmente un periodo de hasta seis años previos.

También destacó que existen mecanismos de gradualidad que permiten reducir multas cuando el contribuyente decide regularizar voluntariamente antes de una fiscalización.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Sunat sorteará premios de hasta S/100 mil por registrar comprobantes electrónicos: ¿cómo participar y cuáles son los requisitos?

Sunat sorteará premios de hasta S/100 mil por registrar comprobantes electrónicos: ¿cómo participar y cuáles son los requisitos?

LEER MÁS
Sunat 'perdonará' hasta el 95% en el pago de multas: quiénes acceden a este salvavidas económico en 2026

Sunat 'perdonará' hasta el 95% en el pago de multas: quiénes acceden a este salvavidas económico en 2026

LEER MÁS
Sunat: recaudación tributaria crece 17,7% en mayo impulsada por la minería y el consumo

Sunat: recaudación tributaria crece 17,7% en mayo impulsada por la minería y el consumo

LEER MÁS
Retiro CTS 2026: ¿Hasta cuándo podré retirar el 100% de mi dinero? Fecha límite que deben conocer los trabajadores

Retiro CTS 2026: ¿Hasta cuándo podré retirar el 100% de mi dinero? Fecha límite que deben conocer los trabajadores

LEER MÁS
¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gratificación para trabajadores CAS: MEF confirma pago en julio ¿cuánto recibirían y en qué fecha se entregaría el beneficio?

Gratificación para trabajadores CAS: MEF confirma pago en julio ¿cuánto recibirían y en qué fecha se entregaría el beneficio?

LEER MÁS
Retiro AFP 2026: afiliados podrían retirar más de S/20.600 de sus fondos si Congreso aprueba nuevo proyecto de ley de 4 UIT

Retiro AFP 2026: afiliados podrían retirar más de S/20.600 de sus fondos si Congreso aprueba nuevo proyecto de ley de 4 UIT

LEER MÁS
Trabajadores CAS logran mesa de diálogo con el MEF: ¿gratificaciones de julio se pagarán al 100%? Estos fueron los acuerdos

Trabajadores CAS logran mesa de diálogo con el MEF: ¿gratificaciones de julio se pagarán al 100%? Estos fueron los acuerdos

LEER MÁS
Elecciones 2026: trabajadores que deban viajar para votar en segunda vuelta podrán ausentarse hasta cuatro días

Elecciones 2026: trabajadores que deban viajar para votar en segunda vuelta podrán ausentarse hasta cuatro días

LEER MÁS
Gratificación julio 2026: cuándo pagan, quiénes reciben y cuánto dinero les corresponde

Gratificación julio 2026: cuándo pagan, quiénes reciben y cuánto dinero les corresponde

LEER MÁS
Bono Techo Propio 2026: jóvenes de 20 a 28 años recibirían bono extra de S/10.300 para comprar su primera vivienda

Bono Techo Propio 2026: jóvenes de 20 a 28 años recibirían bono extra de S/10.300 para comprar su primera vivienda

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Economía

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025