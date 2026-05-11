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Economía

MEF aún no define cómo destrabar más de 12.000 obras paralizadas en Perú, advierte gremio de construcción

César Candela, director ejecutivo de la SNCI, solicita al MEF la reactivación de los proyectos paralizados por falta de financiamiento y cuestiona la falta de información sobre medidas gubernamentales.

SNCI cuestiona al MEF por no explicar cómo destrabará miles de obras paralizadas.
SNCI cuestiona al MEF por no explicar cómo destrabará miles de obras paralizadas. | Composición LR/ Difusión
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El director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI), César Candela, pidió al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) acelerar acciones para destrabar más de 12.000 proyectos paralizados por falta de financiamiento y cuestionó la falta de información clara sobre las medidas que se implementarán para reactivar la inversión pública en el país.

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En declaraciones a La República, Candela señaló que actualmente existen dos grandes problemas vinculados a la infraestructura pública. Por un lado, más de S/46.000 millones comprometidos en obras paralizadas por distintas causas, según el último informe de la Contraloría General de la República; y, por otro, más de 12.000 proyectos detenidos específicamente por falta de recursos económicos.

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“Son dos cifras distintas. Los 46.000 millones corresponden a obras paralizadas por diferentes razones, mientras que los 12.000 proyectos sí están detenidos por falta de financiamiento”, explicó.

El representante del gremio cuestionó que el Estado continúe impulsando nuevos proyectos sin resolver primero las obras inconclusas que permanecen detenidas en distintas regiones del país. “Nos preocupa que se sigan invirtiendo en nuevos proyectos sin cubrir el financiamiento para esos 12.000 proyectos que están parados”, afirmó.

César Candela, cuestionó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por no detallar cómo planea destrabar las miles de obras paralizadas que afectan al país.

César Candela, cuestionó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por no detallar cómo planea destrabar las miles de obras paralizadas que afectan al país.

Asimismo, reveló que la SNCI solicitó una reunión con el titular del MEF, Rodolfo Acuña, para conocer las acciones concretas que se aplicarán para acelerar la ejecución de obras públicas; sin embargo, indicó que hasta la fecha no reciben respuesta.

“Creemos que él es el responsable político de dar la cara a los gremios y explicar cuáles son las razones y cuáles son las medidas que se están adoptando. Un simple comunicado no es suficiente”, sostuvo.

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Obras paralizadas: gremio advierte problemas de gestión y falta de capacitación

Candela también señaló que uno de los factores que agrava la paralización de proyectos es la falta de implementación de normas aprobadas para agilizar pequeñas obras públicas en municipios y gobiernos regionales.

Según explicó, muchas entidades no están convocando procesos vinculados a proyectos menores a un millón de soles, pese a que este grupo representa una parte importante de las obras detenidas a nivel nacional.

“No sabemos qué está pasando con las leyes que se aprobaron en su momento porque los municipios no están continuando con la convocatoria de procesos”, indicó.

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El director ejecutivo de la SNCI advirtió, además, que la constante rotación de funcionarios públicos dificulta mejorar la capacidad de gestión de las entidades encargadas de ejecutar infraestructura. “Los funcionarios rotan continuamente. No puedes capacitar una vez y esperar resultados todo el año”, comentó.

En esa línea, insistió en la necesidad de fortalecer la capacitación permanente en gobiernos regionales y municipales para evitar retrasos en procedimientos administrativos y en la ejecución presupuestal.

Candela también alertó sobre demoras en entidades responsables de aprobar registros y procedimientos vinculados a contrataciones públicas, situación que ralentiza el avance de proyectos de infraestructura.

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Inversión privada necesita mayor confianza y estabilidad

El representante del sector construcción sostuvo que la infraestructura pública y privada será fundamental para impulsar la reactivación económica y reducir brechas sociales en el país.

Por ello, destacó la importancia de mecanismos como las Asociaciones Público-Privadas (APP), Obras por Impuestos (OXI) y Servicios por Impuestos, aunque remarcó que el avance de estos modelos dependerá de la confianza que transmita el Estado a los inversionistas.

“La inversión privada va a avanzar en la medida en que sienta confianza con la otra parte, que es el Estado”, señaló.

Finalmente, Candela pidió al Ejecutivo implementar un “shock reactivador” enfocado en asignar recursos a obras desfinanciadas, acelerar aprobaciones administrativas y reforzar el acompañamiento técnico a gobiernos subnacionales.

“La infraestructura formal genera empleo, paga impuestos y ayuda al crecimiento económico. Lo que necesitamos es que se reactive cuanto antes”, concluyó.

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