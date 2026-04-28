Ventas de viviendas en Lima crecen 25% en el primer trimestre: más del 80% prefiere comprar en planos o construcción
El mercado inmobiliario en Lima Metropolitana y Callao mostró un sólido crecimiento en el primer trimestre de 2026, con un incremento del 25% en unidades vendidas respecto a 2025.
- Entel da el salto en el sector telecomunicaciones con el satélite de Elon Musk: ya se envía WhatsApp sin señal móvil
- Precio del dólar hoy, martes 28 de abril de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales
El mercado inmobiliario de Lima Metropolitana y el Callao ha mostrado un desempeño sólido al cierre del primer trimestre de 2026 (1T26). Según el último reporte de Real Estate Data Analytics de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP), el volumen de unidades vendidas registró un incremento del 25% en comparación con el mismo trimestre de 2025. El contexto ayuda: el producto bruto interno (PBI) nacional crece por encima del 3% y los créditos hipotecarios se consiguen este 2026 con tasas menores al 8%.
Un dato que resume el ritmo del mercado es el índice de absorción mensual, que en marzo llegó a 5,6%, por encima del 3,7% que promedió en los últimos cinco años. Dicho de otro modo, la oferta se vende más rápido de lo que se acumula.
TE RECOMENDAMOS
ALFONSO LÓPEZ-CHAU EN VIVO Y ¿VACANCIA A BORDO? | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO
Según CODIP, el volumen de unidades vendidas registró un incremento del 25% en comparación con el mismo trimestre de 2025.
Departamentos medianos y preventa, las preferencias que mandan
La demanda actual muestra una clara inclinación por la funcionalidad. El 50,2% de las ventas realizadas en este primer trimestre se concentró en departamentos con áreas de entre 40 y 60 m². Asimismo, las tipologías de dos y tres dormitorios representaron casi el 78% de las operaciones totales, lo que confirma que los compradores valoran la distribución del espacio.
PUEDES VER: Megapuerto de Chancay: priorizarán solo seis de los 21 proyectos de inversión hasta 2027 por falta de financiamiento
Gracias a la alta aceptación de las nuevas propuestas inmobiliarias, el tiempo de permanencia de las unidades en el mercado se redujo de forma drástica. Mientras que el promedio de los últimos cinco años era de 26 meses, actualmente el stock se agota en 17 meses. Este dinamismo refleja una demanda que absorbe la oferta con rapidez y sostiene la continuidad del sector.
En cuanto a las fases de compra, la confianza en la inversión a largo plazo es evidente. Poco más del 80% de las transacciones se realizó en fase de planos o construcción, lo que muestra que la preferencia por la preventa permite a las familias acceder a mejores condiciones comerciales y asegura la viabilidad de los 1.088 proyectos activos en la ciudad.
PUEDES VER: Más del 60% de parejas jóvenes aún vive en casas familiares: independizarse cuesta desde S/68.800 y cuotas de S/2.100 mensuales
VIS como motor principal del sector inmobiliario
La Vivienda de Interés Social (VIS) se mantiene como el motor principal del sector. Al cierre del primer trimestre del año, el 68% de las ventas y el 70% de la oferta acumulada corresponden a este segmento, lo que reafirma su papel esencial para la expansión del mercado. Lima Moderna, Centro y Sur se consolidan como los ejes estratégicos para este tipo de oferta.
Si bien zonas tradicionales como Lima Moderna y Lima Top mantienen un liderazgo sólido, distritos de Lima Norte y Lima Sur destacan cada vez más como frentes de desarrollo. En particular, distritos de Lima Norte como Carabayllo e Independencia lideran las ventas en su zona, impulsados por la búsqueda de conectividad y una oferta inmobiliaria de calidad.
PUEDES VER: Precariedad laboral en alza: solo en Lima, más de 328.000 egresados universitarios con bajos ingresos y sin estabilidad
El reporte de CODIP destaca que el valor del metro cuadrado mantiene una notable estabilidad, registrando un ajuste de apenas 1% en el último año. Esta consistencia de precios, sumada a la tendencia a la baja de las tasas hipotecarias, configura una ventana de oportunidad ideal para las familias peruanas, permitiéndoles adquirir un activo que garantiza plusvalía en un entorno económico cada vez más dinámico.