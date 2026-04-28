Ventas de viviendas en Lima crecen 25% en el primer trimestre: más del 80% prefiere comprar en planos o construcción

El mercado inmobiliario de Lima Metropolitana y el Callao ha mostrado un desempeño sólido al cierre del primer trimestre de 2026. | Andina

El mercado inmobiliario de Lima Metropolitana y el Callao ha mostrado un desempeño sólido al cierre del primer trimestre de 2026. | Andina

El mercado inmobiliario de Lima Metropolitana y el Callao ha mostrado un desempeño sólido al cierre del primer trimestre de 2026 (1T26). Según el último reporte de Real Estate Data Analytics de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP), el volumen de unidades vendidas registró un incremento del 25% en comparación con el mismo trimestre de 2025. El contexto ayuda: el producto bruto interno (PBI) nacional crece por encima del 3% y los créditos hipotecarios se consiguen este 2026 con tasas menores al 8%.

Un dato que resume el ritmo del mercado es el índice de absorción mensual, que en marzo llegó a 5,6%, por encima del 3,7% que promedió en los últimos cinco años. Dicho de otro modo, la oferta se vende más rápido de lo que se acumula.

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Según CODIP, el volumen de unidades vendidas registró un incremento del 25% en comparación con el mismo trimestre de 2025.

Departamentos medianos y preventa, las preferencias que mandan

La demanda actual muestra una clara inclinación por la funcionalidad. El 50,2% de las ventas realizadas en este primer trimestre se concentró en departamentos con áreas de entre 40 y 60 m². Asimismo, las tipologías de dos y tres dormitorios representaron casi el 78% de las operaciones totales, lo que confirma que los compradores valoran la distribución del espacio.

Gracias a la alta aceptación de las nuevas propuestas inmobiliarias, el tiempo de permanencia de las unidades en el mercado se redujo de forma drástica. Mientras que el promedio de los últimos cinco años era de 26 meses, actualmente el stock se agota en 17 meses. Este dinamismo refleja una demanda que absorbe la oferta con rapidez y sostiene la continuidad del sector.



En cuanto a las fases de compra, la confianza en la inversión a largo plazo es evidente. Poco más del 80% de las transacciones se realizó en fase de planos o construcción, lo que muestra que la preferencia por la preventa permite a las familias acceder a mejores condiciones comerciales y asegura la viabilidad de los 1.088 proyectos activos en la ciudad.

VIS como motor principal del sector inmobiliario

La Vivienda de Interés Social (VIS) se mantiene como el motor principal del sector. Al cierre del primer trimestre del año, el 68% de las ventas y el 70% de la oferta acumulada corresponden a este segmento, lo que reafirma su papel esencial para la expansión del mercado. Lima Moderna, Centro y Sur se consolidan como los ejes estratégicos para este tipo de oferta.



Si bien zonas tradicionales como Lima Moderna y Lima Top mantienen un liderazgo sólido, distritos de Lima Norte y Lima Sur destacan cada vez más como frentes de desarrollo. En particular, distritos de Lima Norte como Carabayllo e Independencia lideran las ventas en su zona, impulsados por la búsqueda de conectividad y una oferta inmobiliaria de calidad.

El reporte de CODIP destaca que el valor del metro cuadrado mantiene una notable estabilidad, registrando un ajuste de apenas 1% en el último año. Esta consistencia de precios, sumada a la tendencia a la baja de las tasas hipotecarias, configura una ventana de oportunidad ideal para las familias peruanas, permitiéndoles adquirir un activo que garantiza plusvalía en un entorno económico cada vez más dinámico.