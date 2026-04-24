Lima Este: Grupo Eco Plaza invierte US$20 millones para proyecto en el Óvalo de Santa Anita

La corporación peruana Grupo Eco Plaza dio inicio a su primer proyecto de desarrollo del 2026 de uso mixto, vivienda y comercio. Se trata del emblemático terreno de la explanta Teva Perú (farmacéutica que se fue del país), ubicado en el Óvalo de Santa Anita, en la intersección de la Av. La Molina y la Av. Nicolás Ayllón, en Ate.

Para el 2026, el plan de inversión de la compañía es de US$150 millones, destinado a la ejecución de 12 nuevos proyectos en el Perú. El proyecto se ubicará en una de las zonas con mayor movimiento comercial y logístico de Lima Este. Incluirá comercio y actividades urbanas mixtas, lo que permitirá combinar vivienda y negocios.

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Este modelo forma parte de la propuesta de Eco Plaza para formalizar el comercio minorista y acercar viviendas a zonas con alta actividad económica.

¿Qué beneficios traerá el proyecto de Sta. Anita?

El proyecto en este distrito generará cientos de empleos durante la fase de construcción y, cuando entre en funcionamiento, aportará al objetivo de Eco Plaza de formalizar 10.000 puestos comerciales. Esta meta forma parte de su portafolio de 12 proyectos previstos hasta el 2026.

Cabe precisar que el desarrollo cuenta con el respaldo de las alianzas estratégicas que el grupo viene consolidando con fondos de inversión internacionales y entidades financieras, en el marco del plan de expansión que contempla la llegada de Eco Plaza a mercados de América Latina.

El proyecto en Sta. Anita creará cientos de empleos y aportará a la meta de formalizar 10.000 puestos comerciales. Foto: Grupo Eco Plaza.

¿De qué se encarga el Grupo Eco Plaza?

Grupo Eco Plaza es una empresa peruana que desarrolla proyectos inmobiliarios comerciales con propuestas innovadoras. Cuenta con más de 10 años en el mercado y pasó de ser un negocio familiar a un holding corporativo. Tiene presencia en Lima y en varias provincias, además de planes para expandirse a otros países.

El grupo reúne distintas áreas en construcción, inmobiliaria, finanzas y tecnología. Su objetivo es apoyar la formalización del comercio minorista. También busca generar oportunidades para emprendedores peruanos mediante el desarrollo de espacios urbanos.