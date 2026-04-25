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Más de 800.000 turistas llegaron al Perú en el primer trimestre del 2026: sector creció 3,5%

El turismo receptivo en Perú sigue en crecimiento. Con 823.863 turistas internacionales en el primer trimestre de 2026, se registró un aumento del 3,5% respecto al año anterior. Se estima alcanzar cuatro millones de turistas al cierre de 2026.

Perú mantiene una recuperación en el sector turismo frente a niveles prepandemia. Foto: Composición LR.
Perú mantiene una recuperación en el sector turismo frente a niveles prepandemia. Foto: Composición LR.
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Con el objetivo de alcanzar cuatro millones de turistas al cierre de 2026, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) señaló que el turismo receptivo en el Perú continúa en expansión. Durante el primer trimestre del año, el país registró la llegada de 823.863 turistas internacionales. Esta cifra muestra un aumento de 3,5% frente al mismo periodo de 2025. El resultado: 27.896 turistas adicionales en comparación con ese año.

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Ante ello, el titular de la cartera, José Reyes, expresó: “Los resultados del primer trimestre confirman que el turismo receptivo en el Perú mantiene un camino de crecimiento sostenido, con una recuperación progresiva que fortalece la competitividad del país como destino en la región".

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¿Cuál fue el principal país emisor?

Según el Reporte de Turismo de Mincetur de marzo, Chile fue el principal país emisor con 208.792 turistas, que representan el 25,3% del total de llegadas. Después aparecen Estados Unidos con 143.435 turistas y un crecimiento interanual de 6,4 %, y Ecuador con 67.429 turistas (+4,4%). También figuran Bolivia con 52.545 turistas (+5,3%), Colombia con 39.628 turistas (-0,1%) y Brasil con 32 818 turistas (-4,2%).

En conjunto, estos seis mercados suman el 66,1% del total de turistas internacionales. Por regiones, Sudamérica ocupa el primer lugar con 53,1% (437.261 turistas internacionales), seguida de Norteamérica con 22,5% (185.627 turistas). Europa alcanza el 15,3% (126.210 turistas), Asia el 5,4% (44.630 turistas) y Centroamérica el 2,5% (20.841 turistas), lo que muestra una mayor variedad de mercados emisores.

¿Qué aeropuerto lidera el ingreso de turistas?

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se consolida como la principal puerta de entrada al país, con el 59,4% del total de turistas internacionales, con 489.455 turistas. Este aeropuerto recibe la mayor cantidad de visitantes que llegan al Perú. Su importancia destaca frente a otros puntos de ingreso.

El Aeropuerto Jorge Chávez recibe la mayor cantidad de visitantes que llegan al país. Foto: Composición LR.

El Aeropuerto Jorge Chávez recibe la mayor cantidad de visitantes que llegan al país. Foto: Composición LR.

Después aparece el Puesto de Control Fronterizo Santa Rosa en Tacna, con 162.936 turistas (19,8%), y el Centro Binacional de Atención de Frontera Tumbes, con 62.063 turistas (7,5%). También figura el Puesto de Control Fronterizo Desaguadero/Carancas/CEBAF en Puno, con 48.100 turistas (5,8%).

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¿Cómo creció el turismo emisivo peruano en 2026?

Entre enero y marzo de 2026, 942.777 peruanos residentes viajaron al exterior por turismo, con un aumento de 5,2% frente al mismo periodo del año anterior. Esta cifra supera en 9,1% los niveles de 2019. El resultado muestra una recuperación completa y un crecimiento sostenido del segmento.

Mientras que el 64,6% de los turistas peruanos eligió países de Sudamérica como destino. Chile lidera con 275.675 turistas peruanos, seguido de Bolivia con 107.163 y Estados Unidos con 105.182. También destacan España con 83.916 y Colombia con 82.529 turistas, entre otros destinos.

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