HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Extorsión y sicariato: los principales problemas del Perú | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Economía

¡Buenas noticias para usuarios! Osinergmin confirma reducción en el recibo de luz desde este mes de febrero

La rebaja ya rige desde el 4 de febrero de 2026 y se reflejará de forma automática en el recibo de luz, con una reducción promedio para hogares, comercios y empresas, según lo confirmado por Osinergmin.

Osinergmin anunció la reducción de las tarifas electricas desde el 4 de febrero de 2026.
Osinergmin anunció la reducción de las tarifas electricas desde el 4 de febrero de 2026. | Foto: composición LR

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) confirmó la reducción en las tarifas del servicio eléctrico que comenzó a aplicarse desde el 4 de febrero de 2026 y que se reflejará directamente en los recibos de luz de los usuarios a nivel nacional.

Únete a nuestro canal de política y economía

De acuerdo con la entidad reguladora, los hogares conectados al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) registran una disminución promedio de 2,96%, mientras que los usuarios comerciales e industriales acceden a una rebaja de 3,68%. Este ajuste busca aliviar el gasto mensual de millones de familias y se aplica de manera automática, sin necesidad de realizar trámites.

TE RECOMENDAMOS

¿ESTÁ EN RIESGO LA INDEPENDENCIA DEL BCR? SOLO 15 CANDIDATOS LA DEFIENDEN | #ECONOW

PUEDES VER: Esta es la temperatura exacta que debe tener tu aire acondicionado si quieres ahorrar en tu recibo de luz este verano, según Osinergmin

lr.pe

¿Por qué bajó la tarifa en el recibo de luz?

La reducción responde a revisiones periódicas que se realizan sobre los costos del servicio eléctrico. Entre los factores considerados figuran:

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
  • Cambios en el valor del dólar.
  • Actualización de montos incluidos en el recibo que permiten asegurar el abastecimiento continuo de energía y el funcionamiento del sistema.

Estos ajustes también están vinculados al respaldo del suministro ante emergencias, al impulso de fuentes de energía renovable, al financiamiento de programas de acceso al servicio y a la capacidad necesaria para cubrir la demanda eléctrica en el país.

PUEDES VER: Precio de combustibles en Perú este 21 de noviembre: costo de gasohol regular, balón de gas y el LINK para revisar costos a tiempo real

lr.pe

¿Qué ocurre en las zonas no conectadas al SElN?

En las localidades que operan con sistemas eléctricos independientes, el impacto será mínimo. En promedio, los recibos presentan una variación de 0,03% para los hogares y de 0,12% para los negocios y empresas. Estos cambios responden a actualizaciones necesarias para mantener el servicio en zonas alejadas.

Además, tanto en el sistema nacional como en estas áreas, los montos finales del recibo también consideran ajustes en los costos fijos y en la distribución de la electricidad, los cuales se revisan de forma periódica.

Según la normativa vigente, Osinergmin evalúa todos los meses las tarifas eléctricas tomando en cuenta factores como la inflación, el tipo de cambio, el costo de los combustibles y los acuerdos entre las empresas que generan y distribuyen la energía.

Notas relacionadas
Esta es la temperatura exacta que debe tener tu aire acondicionado si quieres ahorrar en tu recibo de luz este verano, según Osinergmin

Esta es la temperatura exacta que debe tener tu aire acondicionado si quieres ahorrar en tu recibo de luz este verano, según Osinergmin

LEER MÁS
Precio de combustibles en Perú este 21 de noviembre: costo de gasohol regular, balón de gas y el LINK para revisar costos a tiempo real

Precio de combustibles en Perú este 21 de noviembre: costo de gasohol regular, balón de gas y el LINK para revisar costos a tiempo real

LEER MÁS
Osinergmin detecta riesgo eléctrico en Gamarra: cables en mal estado podrían generar incendios en plena campaña navideña

Osinergmin detecta riesgo eléctrico en Gamarra: cables en mal estado podrían generar incendios en plena campaña navideña

LEER MÁS
Alianza estratégica entre Perú y Estados Unidos impulsa el Puerto Multimodal de Eten como motor de desarrollo para el norte del país

Alianza estratégica entre Perú y Estados Unidos impulsa el Puerto Multimodal de Eten como motor de desarrollo para el norte del país

LEER MÁS
SUNAT revela que el concierto de Bad Bunny en Lima habría recaudado más de 2 millones de soles

SUNAT revela que el concierto de Bad Bunny en Lima habría recaudado más de 2 millones de soles

LEER MÁS
Indecopi multa con más de S/5 millones a Luz del Sur por brindar información incorrecta en proceso de concentración empresarial

Indecopi multa con más de S/5 millones a Luz del Sur por brindar información incorrecta en proceso de concentración empresarial

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Indecopi impone multa de más de S/ 400.000 a municipio por operar grifo sin autorización legal

Indecopi impone multa de más de S/ 400.000 a municipio por operar grifo sin autorización legal

LEER MÁS
Buenas noticias para pensionistas: ONP pagará aumento de S/30 en febrero y beneficiará a mayores de 65 años

Buenas noticias para pensionistas: ONP pagará aumento de S/30 en febrero y beneficiará a mayores de 65 años

LEER MÁS
Bancos en Perú logran ganancias históricas de S/14.000 millones, pero siguen cobrando intereses elevados en consumo

Bancos en Perú logran ganancias históricas de S/14.000 millones, pero siguen cobrando intereses elevados en consumo

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ayacucho: gestión de Oscorima entrega millonarios contratos a empresa puneña pese a denuncias por presuntas irregularidades

Carlos Álvarez renunciaría por escándalo de franja electoral: "Si no caen los culpables, doy un paso al costado"

La majestuosa isla caribeña que prohíbe a sus propios habitantes y pescadores el libre ingreso a las playas

Economía

Marca Cinestar Multicines será rematado por SUNAT a S/877,891.76 tras ser embargada: subasta iniciará este 26 de febrero

Huaicos e inundaciones con "riesgo alto" amenazan a 12 millones de peruanos: la agricultura y otros tres sectores bajo presión

Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 4 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ayacucho: gestión de Oscorima entrega millonarios contratos a empresa puneña pese a denuncias por presuntas irregularidades

Carlos Álvarez renunciaría por escándalo de franja electoral: "Si no caen los culpables, doy un paso al costado"

Keiko y Acuña sostienen a Jerí y chocan con otras bancadas que buscan Pleno Extraordinario para censurarlo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025