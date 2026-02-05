¡Buenas noticias para usuarios! Osinergmin confirma reducción en el recibo de luz desde este mes de febrero

Osinergmin anunció la reducción de las tarifas electricas desde el 4 de febrero de 2026. | Foto: composición LR

Osinergmin anunció la reducción de las tarifas electricas desde el 4 de febrero de 2026. | Foto: composición LR

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) confirmó la reducción en las tarifas del servicio eléctrico que comenzó a aplicarse desde el 4 de febrero de 2026 y que se reflejará directamente en los recibos de luz de los usuarios a nivel nacional.

De acuerdo con la entidad reguladora, los hogares conectados al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) registran una disminución promedio de 2,96%, mientras que los usuarios comerciales e industriales acceden a una rebaja de 3,68%. Este ajuste busca aliviar el gasto mensual de millones de familias y se aplica de manera automática, sin necesidad de realizar trámites.

¿Por qué bajó la tarifa en el recibo de luz?

La reducción responde a revisiones periódicas que se realizan sobre los costos del servicio eléctrico. Entre los factores considerados figuran:

Cambios en el valor del dólar.

Actualización de montos incluidos en el recibo que permiten asegurar el abastecimiento continuo de energía y el funcionamiento del sistema.

Estos ajustes también están vinculados al respaldo del suministro ante emergencias, al impulso de fuentes de energía renovable, al financiamiento de programas de acceso al servicio y a la capacidad necesaria para cubrir la demanda eléctrica en el país.

¿Qué ocurre en las zonas no conectadas al SElN?

En las localidades que operan con sistemas eléctricos independientes, el impacto será mínimo. En promedio, los recibos presentan una variación de 0,03% para los hogares y de 0,12% para los negocios y empresas. Estos cambios responden a actualizaciones necesarias para mantener el servicio en zonas alejadas.

Además, tanto en el sistema nacional como en estas áreas, los montos finales del recibo también consideran ajustes en los costos fijos y en la distribución de la electricidad, los cuales se revisan de forma periódica.

Según la normativa vigente, Osinergmin evalúa todos los meses las tarifas eléctricas tomando en cuenta factores como la inflación, el tipo de cambio, el costo de los combustibles y los acuerdos entre las empresas que generan y distribuyen la energía.