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Economía

Precio del dólar en Perú: tipo de cambio CIERRA en S/3,4500 HOY 22 de abril del 2026, según Banco Central de Reserva

El precio del dólar en Perú cerró en S/3,4500, hoy miércoles 22 de abril. Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en las principales entidades y bancos principales bancos del país.

Conoce a cuánto cerró el dólar hoy miércoles 22 de abril en Perú, según el BCR.
Conoce a cuánto cerró el dólar hoy miércoles 22 de abril en Perú, según el BCR. | Foto: La República/IA

El precio del dólar en Perú cerró este miércoles 22 de abril en S/3,4500, lo que implicó un aumento de 0,011%, frente al cierre del martes 21, cuando terminó en S/3,4390, según informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

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Comparando el cierre del lunes 20 de abril respecto del viernes 17 (S/3,4370), la cotización mostró una variación de 0,05%. En tanto, en el mercado paralelo (cambistas), el dólar se ubicó el martes en S/3,415 para la compra y S/3,445 para la venta, según el portal cuantoestaeldolar.pe.

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Cabe precisar que esta variación de la divisa se da en medio de la crisis del conflicto en Medio Oriente y por el alza en los precios del petróleo y el gas, después de los ataques a las infraestructuras energéticas.

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El tipo de cambio de dólar en los bancos del Perú

BCP

  • Compra: S/3,525
  • Venta: S/3,540

Scotiabank

  • Compra: S/3,519
  • Venta: S/3,558

Interbank

  • Compra: S/3,493
  • Venta: S/3,576

BBVA

  • Compra: S/3,468
  • Venta: S/3,608

Banco Pichincha

  • Compra: S/3,493
  • Venta: S/3,569

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,480
  • Venta: S/3,600

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¿Cuál es el tipo de cambio en Sunat?

Según el portal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), el tipo de cambio utilizado para las operaciones en la entidad se ubica actualmente en S/3,430 para la compra y S/3,444 para la venta.

Este valor se actualiza de manera diaria en función de las variaciones del mercado y tomando como referencia el tipo de cambio reportado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

¿Cómo convertir de dólares a soles?

Para poder convertir de dólares a soles, te enseñamos una tabla con cifras de 1 dólar a 5.000 dólares.

Dólares (USD) a Soles (PEN)
1 Dólares = 3,4 Soles
5 Dólares = 17 Soles
10 Dólares = 34 Soles
50 Dólares = 170 Soles
100 Dólares = 340 Soles
500 Dólares = 1.700 Soles
1000 Dólares = 3.400 Soles
5000 Dólares = 17.000 Soles

¿Cómo detectar si un dólar es falso?

Impresión en relieve

Esta estrategia consiste en mover el dedo de arriba hacia abajo del hombro de Benjamin Franklin, el lado izquierdo del billete se deberá sentir áspero al tocarlos.

Cinta de Seguridad 3D

Otra manera de ver si un billete de dólar es falso es por la franja azul vertical ubicada en el lado derecho de la imagen de Benjamin Franklin, deberá estar tejida y no impresa, podrás darte cuenta cuando mueves el billete, además las campanas impresas en la franja se convierten en números 100 y viceversa.

Campana y tintero

Podrás identificar si un billete es verdadero o falso por la campana impresa sobre el tintero, que representa a los pozos utilizados para firmar la declaración de independencia norteamericana, este deberá de cambiar de color cobre a verde cuando muevas o inclinas el billete.

¿Dónde consultar el tipo de cambio del dólar en Perú?

En el Perú, varias instituciones publican información sobre la cotización del dólar, además de la Sunat. Entre las más destacadas se encuentran el Banco de la Nación, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Estas entidades son fuentes confiables para revisar el precio actualizado del dólar. Su seguimiento resulta relevante para entender el comportamiento económico del país y tomar decisiones financieras con mayor información.

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