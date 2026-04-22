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Economía

Entel eleva inversión en Perú: destinará US$221 millones este año pese a ruido político con prioridad en 5G y fibra

Empresa de telecomunicaciones destinará US$221 millones en el país y asegura que la coyuntura política no ha afectado su plan. Apunta a expandir cobertura, cerrar brechas regionales y acelerar internet hogar.

La compañía destinará US$ 178 millones a red móvil, US$ 21 millones al negocio hogar y US$ 22 millones al negocio empresas.
La compañía destinará US$ 178 millones a red móvil, US$ 21 millones al negocio hogar y US$ 22 millones al negocio empresas. | Composición LR

Desde Chile. Pese al contexto político convulso, Entel reafirmó su apuesta por el mercado peruano. Durante su junta de accionistas y posterior conferencia ante medios especializados, su gerente general, Antonio Büchi, aseguró que el plan de inversiones en el país para 2026 no se ha visto afectado por la coyuntura.

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“Nuestro plan de inversiones es importante en Perú… no ha cambiado, no está afectado hoy por ninguna de las consideraciones políticas”, sostuvo el ejecutivo.

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La compañía anunció que destinará US$ 221 millones en Perú, equivalentes a cerca del 18% de sus ingresos. De ese total, US$ 178 millones irán a red móvil, US$ 21 millones a fibra óptica para el hogar y US$22 millones al segmento empresas y mayorista.

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“Perú continúa siendo un mercado estratégico y con importantes oportunidades de expansión. Seguiremos impulsando inversiones focalizadas que nos permitan fortalecer nuestra propuesta de valor, ampliar nuestra cobertura y acercar la tecnología a más personas”, señaló.

Foco: 5G, cobertura y fibra

El eje de la estrategia estará en fortalecer el despliegue de 5G, que ofrece velocidades 10 veces más rápida y ampliar la cobertura fuera de Lima, especialmente en regiones y zonas con brechas.

“Estamos focalizados en cerrar brechas en departamentos y ciudades relevantes… Perú es bien diverso, con ciudades, pueblos y zonas intermedias”, explicó Büchi.

Además, la empresa acelerará su negocio de internet hogar mediante fibra óptica, apoyándose en alianzas como la de Wi-Net, con la meta de ampliar el acceso a conectividad de alta velocidad.

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Perú es clave en el crecimiento del grupo

Consultado por La República, confirmó que el despliegue de 5G seguirá siendo progresivo, con inversiones específicas alrededor de US$20 millones este año vinculados a compromisos de espectro, y expansión gradual de cobertura.

Los resultados respaldan esta apuesta. En 2025, Entel reportó en Perú un crecimiento de 7% en ingresos y 7,4% en EBITDA (ganancia operativa), con un margen de 25,8%. Además, sumó 562.000 clientes pospago, captando cerca del 27,5% del crecimiento del mercado.

Actualmente, el país representa 33% del EBITDA consolidado (ganancia operativa) de todo el grupo, consolidándose como uno de los principales motores de la compañía.

Starlink y conectividad en zonas sin cobertura

Uno de los anuncios más relevantes es el avance del servicio satelital directo al celular en alianza con Starlink, servicio de internet satelital de alta velocidad y baja latencia desarrollado por SpaceX del multimillonario Elon Musk. Según el CEO, Perú ya forma parte de este despliegue.

“Somos los primeros en Chile y Perú… y los quintos en el mundo en lanzar este servicio”, afirmó.

El sistema ya permite no solo SMS, sino también el uso de aplicaciones como WhatsApp y Google Maps en zonas sin cobertura móvil, lo que apunta a reducir brechas en áreas rurales.

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Televisión digital

Además, la empresa viene incorporando inteligencia artificial en sus operaciones. Büchi explicó que ya existen iniciativas en procesos comerciales y de atención al cliente, además de cambios tecnológicos internos.

También adelantó que Entel prepara nuevos servicios en Perú para el negocio hogar, incluyendo ofertas combinadas de internet y televisión hacia el segundo semestre.

“Hoy en día nosotros no vamos a televisión por cable… lo que esperamos lanzar este año debería incluir ya un paquete de televisión junto con internet”, prometió el alto ejecutivo de Entel y adelantó que el servicio estaría disponible entre julio y agosto de 2026.

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