Mirtha Vásquez sobre candidatura de Roberto Sánchez:: “No es una propuesta de izquierda, es una propuesta populista”

En una entrevista exclusiva para La República, Vásquez arremetió contra la candidatura de Roberto Sánchez. Foto: Mario Cotrina / LR

En una entrevista exclusiva para La República, Vásquez arremetió contra la candidatura de Roberto Sánchez. Foto: Mario Cotrina / LR

Mirtha Vásquez criticó de forma directa la candidatura presidencial de Roberto Sánchez y descartó que represente a la izquierda en las elecciones 2026. “No es una propuesta de izquierda. Me parece que se queda en eso, en una propuesta populista”, afirmó. En una entrevista para La República, la expresidenta del Consejo de Ministros remarcó que su postura responde a lo que observó durante su desempeño en el gobierno de Pedro Castillo y a la línea política que hoy muestra el candidato.

Para Vásquez, uno de los principales problemas en la propuesta del también congresista Sánchez es la falta de definición ideológica. Señaló que, cuando coincidieron en el gabinete, ya existían diferencias sobre cómo conducir el Estado. “No he visto una definición muy clara de lo que es una propuesta de izquierda y que se diferencia del populismo”, sostuvo. A su juicio, esa ambigüedad se mantiene en su campaña actual.

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La candidata al Senado por Ahora Nación también apuntó a las contradicciones en el discurso del líder de Juntos por el Perú sobre el quiebre democrático del 7 de diciembre. Recordó que el propio candidato calificó como golpe de Estado la decisión de Pedro Castillo, pero al mismo tiempo lo reivindica. “Se desvincula del golpe, lo llama golpe, pero después se presenta como alguien que lo defiende y lo llama preso político. Hay una contradicción total”, enfatizó.

Otro de los cuestionamientos se centró en el uso político de símbolos asociados al mundo andino. Mirtha Vásquez, cajamarquina, criticó que Sánchez utilice el sombrero como parte de su campaña. “Para el campesino cajamarquino el sombrero tiene mucha simbología. Es el símbolo del trabajo, de la dignidad. Que se use así me genera rechazo”, afirmó. Consideró que se trata de un recurso populista que no refleja una conexión real con ese sector.

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Además, cuestionó la coherencia del accionar político de Sánchez en el Congreso. Indicó que, en momentos clave, votó junto a sectores que hoy critica. “En varias leyes Procrimen votó conjuntamente con el pacto mafioso”, dijo. También recordó episodios como su ausencia en votaciones importantes, como la que buscaba la salida de Dina Boluarte cuando ya existían los votos necesarios.

En ese contexto, Mirtha Vásquez responsabilizó a este tipo de liderazgos por la fragmentación de la izquierda en las elecciones 2026. Consideró que no existe voluntad de construir una propuesta común. “No hay esa madurez política como para sumar. Cada uno quiere disputar ser cabeza de determinadas propuestas”, señaló. A su juicio, esa dispersión debilita la posibilidad de enfrentar a los sectores que concentran el poder.

Cuestiona proceso contra Pedro Castillo y plantea evaluar indulto

En otro momento de la conversación, Mirtha Vásquez abordó la situación del expresidente Pedro Castillo y respaldó la posibilidad de un indulto o derecho de gracia. Explicó que esta postura se sustenta en las irregularidades que, según dijo, marcaron el proceso desde el inicio. “Es una detención totalmente ilegal e inconstitucional”, afirmó al referirse a la captura del exmandatario.

La expremier sostuvo que el Congreso no tenía facultades para intervenir en la detención de un presidente en funciones. A partir de ese punto, señaló que el proceso judicial ha estado lleno de inconsistencias. “Empiezan juzgándolo por un delito y terminan sentenciándolo por otro sin mayores elementos”, indicó. Para ella, esto evidencia una falta de garantías mínimas.

También cuestionó la prolongación de la prisión preventiva. Señaló que esta medida se ha extendido más allá de lo razonable. “Esta extensión de la prisión preventiva lo hace ver como una condena anticipada”, afirmó. En ese sentido, consideró que el tratamiento del caso responde más a intereses políticos que a criterios jurídicos.

Con ese diagnóstico, Vásquez defendió la propuesta de evaluar un indulto. Negó que se trate de una medida populista y aseguró que se enmarca en el respeto al Estado de derecho. “Cuando se usan figuras como el indulto en el marco de la ley, lo que se hace es volver al cauce institucional”, sostuvo. Para la candidata, el caso de Castillo refleja una justicia politizada.

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“Pacto mafioso”: Mirtha Vásquez acusa a partidos de capturar el Estado

Durante la entrevista, Mirtha Vásquez también lanzó críticas directas contra varios partidos políticos, a los que acusó de formar parte de un “pacto mafioso”. Identificó a Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso y Acción Popular como actores que, según dijo, han deteriorado la institucionalidad.

La candidata al Senado afirmó que estas agrupaciones han actuado de manera coordinada desde el Congreso. “Han destrozado la democracia y el Estado de derecho”, señaló. Además, sostuvo que han promovido normas orientadas a generar impunidad y a proteger intereses particulares.

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En el marco de las elecciones 2026, cuestionó las reglas electorales actuales. Indicó que los cambios impulsados desde el Parlamento han generado una competencia desigual. “Han manipulado las leyes para generar esta situación tan confusa para la población”, afirmó. Mencionó la eliminación de las primarias y las modificaciones en el financiamiento político.

Finalmente, Mirtha Vásquez advirtió que el mayor riesgo para el país es que estos sectores mantengan el control del poder. “Ven al Estado como si fuera un botín”, dijo. A su juicio, esa lógica impide que las instituciones respondan a las necesidades de la ciudadanía y profundiza la crisis democrática.