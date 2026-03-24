Elecciones 2026: así puedes usar la IA para evitar la desinformación y votar con más seguridad

Con el propósito de fomentar un electorado más informado y participativo, Google acaba de desplegar sus herramientas de inteligencia artificial (IA) en Perú, con miras a las elecciones de 2026. Con la iniciativa se busca simplificar el acceso a información electoral clave, para permitir a los ciudadanos peruanos tomar decisiones fundamentadas y reflexivas.

IA al servicio del elector

Conocer en profundidad los planes de gobierno se ha vuelto ahora una experiencia más dinámica. Los documentos oficiales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), aunque se encuentran completos, pueden resultar extensos para el ciudadano promedio que no tiene la costumbre de documentarse con tanta frecuencia y profundidad. Para esos casos, la IA generativa de Google puede actuar como un puente para una interacción más fluida y personalizada con las propuestas.

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NotebookLM: Analista electoral

NotebookLM puede ayudarte a profundizar en los planes de gobierno de forma ágil. Por ejemplo, al integrar los documentos oficiales en la plataforma, puedes efectuar este tipo de consultas:

"¿Cuáles son los pilares en seguridad ciudadana?"

"¿Qué propone este candidato sobre salud en zonas rurales?"

"¿Cómo financiará esta promesa económica?"

"¿Qué metas se proponen en materia educativa?"

De este modo, la tecnología (gratuita) puede servirte como un analista personal, con respuestas basadas exclusivamente en los documentos cargados, mientras evita sesgos externos.

Gemini: asistente para debates y noticias complejas

Por otro lado, también puedes apoyarte en Gemini como una especie de asistente de contexto ideal para debates electorales o para leer noticias que te resulten algo complejas. Así, puede simplificar términos técnicos o económicos, para que comprendas con facilidad el impacto de las políticas públicas en tu entorno. Puedes intentar con estas preguntas:

"Dime cuáles son los pilares principales que se debaten actualmente sobre la reforma de pensiones en Perú."

"¿Cuáles han sido los principales retos de la reforma del transporte en Lima en la última década?"

"El candidato acaba de mencionar que impulsará la 'disciplina fiscal', ¿eso significa que habrá menos dinero para programas sociales o cómo afecta mi bolsillo?"

Asimismo, con Google Noticias se refuerza la transparencia al destacar el trabajo de verificadores externos con etiquetas de "Fact Check". Con sus guías visuales, te indican si una afirmación electoral ya fue analizada, para que ya no caigas en especulaciones.

Herramientas para aprovechar