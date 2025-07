El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) multó a Scotiabank Perú S.A.A. con S/283.122 por vulnerar los derechos de dos consumidores a través de prácticas indebidas como la asignación de préstamos y la ejecución de operaciones no reconocidas.

Además de la sanción económica, se le impuso a Scotiabank una serie de medidas correctivas de cumplimiento inmediato y obligatorio. Ambos casos fueron analizados por la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 del Indecopi, que determinó la responsabilidad de la entidad involucrada por no adoptar las medidas de seguridad necesarias para verificar la identidad de quien realizó los consumos.

Indecopi multa a Scotiabank: ¿en qué consisten los casos?

En el primer caso, se determinó que el banco asignó incorrectamente un préstamo de S/100.000 a un usuario y no activó ninguna alerta en sus sistemas de monitoreo cuando se llevó a cabo una transacción de S/ 20.000 con cargo a la cuenta de ahorros del denunciante, a pesar de que no estaba relacionada con su comportamiento habitual de consumo. Esta falta de acción provocó que dicha transacción y una adicional por S/17.000 se cargaran en el mencionado producto financiero.

De igual manera, se constató que el banco no proporcionó toda la información requerida por el cliente perjudicado. Debido a estas violaciones, Scotiabank fue multado con 22,83 UIT y se le instruyó, entre otras acciones, que cancele el préstamo otorgado sin autorización. En esa línea, el banco deberá presentar a la Comisión de Protección Al Consumidor los medios probatorios que acrediten el cumplimiento de la medida correctivo y del pago de las costas del procedimiento, en un plazo máximo de 5 días hábiles, bajo apercibimiento de una multa coercitiva.

Respecto al segundo caso, Scotiabank recibió una sanción por haber asignado incorrectamente un préstamo de S/33.700, el cual fue depositado en una cuenta Bfree que el consumidor no había solicitado. Asimismo, se le atribuyó la responsabilidad por no haber implementado las medidas de seguridad adecuadas para prevenir la realización de cuatro transacciones no reconocidas, que sumaron un total de S/17.000. Todo lo anterior fue reportado tras el robo del celular del cliente en septiembre de 2022.

En razón a estos hechos, Scotiabank fue sancionado con una multa de 30,09 UIT. Además como parte de las acciones correctivas, el Indecopi instruyó al banco a cancelar tanto el préstamo como la cuenta Bfree, así como los intereses, comisiones y gastos que este hubiese podido generar.

"En caso se produzca el incumplimiento del mandato respectivo, la parte denunciante podrá comunicarlo a la Comisión de Protección al Consumidor – Sede Lima Sur N° 1, la cual evaluará la imposición de la multa coercitiva por incumplimiento de medida correctiva y del pago de las costas del procedimiento, conforme a lo establecido en los artículos 40° y 41° de la Directiva 001-2021-COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor", se lee en la resolución.