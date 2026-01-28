Este es el plazo límite para corregir las solicitudes rechazadas del retiro de AFP 2026: afiliados podrán pedir un monto de hasta 4 UIT
Los afiliados cuyas solicitudes fueron rechazadas en el octavo retiro de las AFP podrán corregir sus trámites hasta el 30 de enero, con posibilidad de acceder a S/ 22.000.
Los afiliados cuyas solicitudes fueron rechazadas en el marco del octavo retiro de las AFP podrán corregir y verificar sus trámites, ya sea en la primera o segunda etapa de rectificación. Esta iniciativa está dirigida a quienes buscan acceder al retiro de hasta 4 UIT, equivalente a S/ 22.000.
Por ello, es importante conocer el plazo límite para saber en qué momento los afiliados podrán realizar la corrección de sus solicitudes y acceder al retiro correspondiente.
¿Hasta cuándo se podrá realizar la corrección de sus solicitudes?
El plazo máximo para corregir las solicitudes rechazadas del retiro de la AFP vence este 30 de enero. Esta medida aplica para los afiliados cuyos trámites fueron observados debido a inconsistencias, como errores en el registro de la cuenta bancaria destinada a la recepción de los fondos.
Para atender esta situación, la Agencia Virtual de la AFP Integra recomienda a los afiliados comunicarse a través de sus canales oficiales, a fin de recibir orientación y subsanar cualquier inconveniente en el proceso de rectificación de sus solicitudes.
“Si tu solicitud de rectificación se encuentra en estado rechazado, puedes volver a registrarla hasta el 30 de enero comunicándote al (01) 513-5050 o a la línea gratuita 0800 40 110 (desde teléfono fijo para provincias), de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 7:00 p. m.”, se lee en el mensaje del la Agencia Virtual de AFP Integra.
Solo los rechazados podrán realizar este proceso
Si cumples con esta condición y no has retirado los S/ 22.000 de tus fondos, podrás presentar el reclamo correspondiente para acceder al retiro de la AFP. Sin embargo, en caso de que la solicitud del afiliado no haya sido rechazada, solamente tenían plazo hasta el 19 de enero para recibir el monto de las 4 UIT.
¿Cómo seguir mi retiro AFP?
- Link para revisar el estado del retiro en AFP Integra. Se debe poner hacer clic en "¿Cómo va mi solicitud de retiro?“: https://agenciadigital.afpintegra.pe/.
- Link para hacer seguimiento en AFP Habitat: www.afphabitat-seguimientoretiro.pe
- Link para hacer seguimiento del estado de la solicitud de registro en Profuturo AFP: enlace.
- Link para dar seguimiento en Prima AFP, entrar en Ver estado de solicitud: https://retiro.prima.com.pe/.