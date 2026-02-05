LO FALSO:

El BCRP tiene 1106 empleados, gasta 602 millones de soles al año, no produce, y Julio Velarde gana 16 sueldos de 55 mil soles al año por leer 6 diapositivas.

LO VERDADERO:

El BCRP cuenta con 957 empleados, tiene un presupuesto de 503 millones de soles para el 2026, ha tenido un alto nivel de producción durante el 2025 e inicios del 2026, y Julio Velarde recibe 12 sueldos de 41,6 mil soles. Además, junto al BCRP, ha liderado la política monetaria; ha promovido créditos, empleos y exportaciones; ha impulsado dinero digital y ha representado al Perú en foros internacionales.

En redes sociales circula información falsa sobre el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), específicamente en relación a su número de empleados, su presupuesto para el 2026 y la labor y remuneración de su actual presidente. La verificación con datos oficiales del portal de transparencia de la entidad confirmó que el contenido difundido es incorrecto.

Detalles y análisis de la información viralizada en redes sociales

Se ha difundido recientemente en Facebook que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) cuenta con 1106 empleados, gasta 602 millones de soles al año, no produce, y que Julio Velarde, el presidente del Directorio, gana 16 sueldos de 55 mil soles al año solo por “leer 6 ppt”.

Se corroboraron cada uno de los datos a través del portal de transparencia de la entidad, que, con información actualizada al 31 de diciembre de 2025 —la última versión hasta la publicación de esta verificación—, se determinó lo siguiente:

1. El BCRP alberga a 957 empleados, no a 1106.

2. El BCRP cuenta con un presupuesto de 503 millones de soles para el año 2026, no de 602 millones.

3. El presidente del BCRP recibe 12 sueldos de 41,6 mil soles y 2 gratificaciones, no 16 sueldos de 55 mil.

4. Julio Velarde, además, no se ha enfocado solo en “leer ppts”, sino en liderar la política monetaria del país y estabilizar la inflación en niveles bajos (la menor en 8 años, acorde al BCRP); impulsar el crecimiento del crédito total al 6,5% y el hipotecario al 7,1% interanual en 2025; fomentar el empleo formal (+4,8%) y masa salarial real (+7,1%); promover exportaciones no tradicionales; lanzar pilotos de dinero digital; organizar cursos educativos; representar al Perú en foros globales como Davos y el Foro Económico Mundial; entre una lista de actividades que también pueden ser corroboradas en su portal de transparencia.

Por lo mencionado en este punto, también se desmiente el hecho de que el BCRP “no produce nada”, tal como se indicó en el post viralizado.

Conclusión

En síntesis, circula en redes sociales información falsa sobre el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que incluye datos sobre la cantidad de empleados, el presupuesto para el 2026 y las funciones y salario de su máxima autoridad. Tras revisar la información oficial del portal de transparencia de la entidad, se confirmó que los datos viralizados son incorrectos.

