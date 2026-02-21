AAP advierte al MTC que retorno a la placa azul generaría mayor gasto y afectaría la seguridad ciudadana

AAP exhorta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a consolidar el formato de placa blanca y de mayor tamaño como el estándar hasta la implementación final de la placa Mercosur. | Composición LR

La Asociación Automotriz del Perú (AAP) cuestionó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) tras evaluar el retorno temporal a la placa azul para motos y trimotos, pues considera que retornar al formato anterior debilitaría la fiscalización y generaría mayores costos por el “replaqueo”.

El gremio informó, mediante un comunicado, que ya se encuentra en marcha la implementación del nuevo formato de placa blanca, con usuarios que han comenzado a realizar los trámites para obtenerla. Este nuevo diseño incorpora mejoras técnicas como un mayor tamaño (17 x 20 cm), fondo blanco, caracteres de alto contraste y elementos de seguridad como holograma y código QR, el cual integra el número de matrícula y el VIN del vehículo, fortaleciendo así el control en la vía pública.

Es importante recordar que la adopción de estas placas Mercosur fue ordenada por el Congreso y por el propio MTC mediante un Decreto Supremo, y su costo para el ciudadano se mantiene, sin implicar un mayor gasto.

No obstante, al tratarse de una disposición temporal, existe la posibilidad de que, una vez culminado el plazo, se retome el uso de la placa azul hasta noviembre de 2026. Según la asociación, esto implicaría que quienes obtengan la el nuevo formato de placa en los próximos meses tendrían que volver a cambiarla posteriormente, asumiendo nuevamente el costo del replaqueo, de acuerdo con la Ley 32184.

Piden al MTC consolidar la placa blanca como estándar vigente

Desde la AAP indicaron que no resulta razonable retornar a la placa azul, pues trasladaría al ciudadano las consecuencias de una medida transitoria, generando más trámites y gastos para quienes hoy cumplen con el nuevo proceso. En ese sentido, advirtieron que la fiscalización y la seguridad vial no deberían depender de cambios de formato en plazos cortos.

Asimismo, la asociación sostiene que mantener una línea de continuidad permitirá evitar retrocesos que afecten el orden en el transporte y la seguridad en las calles. Frente a ello, exhortaron al MTC a consolidar la placa blanca como estándar vigente hasta la implementación definitiva de la placa Mercosur de siete dígitos con chip RFID.