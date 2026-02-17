HOYSuscripcion LR Focus

José Jerí es censurado por el Congreso y deja la presidencia
SJL: Rehabilitación de importante tramo en av. Wiesse iniciará en marzo y podría durar hasta cuatro meses

El trayecto que será intervenido comprende una distancia de dos kilómetros, desde el sector denominado 'El Portón' hasta la avenida El Muro. El alcalde reconoció que obras generarán ciertas "molestias".

Trabajos incluirán restauración de la vía principal y carriles auxiliares, así como la remodelación de alameda ubicada entre las pistas.
Trabajos incluirán restauración de la vía principal y carriles auxiliares, así como la remodelación de alameda ubicada entre las pistas. | Andina/Difusión

El alcalde del distrito de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, confirmó que en marzo iniciarán los trabajos de rehabilitación integral de un tramo de la concurrida avenida Wiesse. El trayecto que será intervenido es el que va en dirección del sector denominado 'El Portón' hasta la av. El Muro, el cual abarcará una distancia de dos kilómetros.

"Culminada esta primera parte, la idea es continuar por el otro lado para que el tránsito siga fluyendo. Habrá molestias de todas maneras, pero en esta primera etapa será de una sola vía y la siguiente de subida", explicó, resaltando que para ello se contempla una inversión cercana a los 24 millones de soles que saldrá del presupuesto exclusivamente municipal.

Una obra completa

Según explicó el burgomaestre, el proyecto se encuentra en su segunda etapa, correspondiente al proceso de convocatoria. Una vez que termine esto, se dará paso a la fase de construcción, la cual debería iniciarse en un plazo de 25 a 30 días, de acuerdo con el cronograma establecido. A partir de ahí, se estima que la labor dure de tres a cuatro meses, en el escenario más favorable y sin considerar eventuales ampliaciones de plazo.

La restauración comprenderá tanto la vía principal como los carriles auxiliares, además de la renovación total de la alameda ubicada entre las pistas. De igual forma, se ha previsto la instalación de nuevos sardineles, la mejora del sistema de iluminación y de las áreas verdes, lo cual cambiará una parte del rostro de una avenida clave en la jurisdicción que se extiende por casi ocho kilómetros y que actualmente se encuentra muy deteriorada.

La avenida Wiesse es una importante arteria del distrito de San Juan de Lurigancho, pero actualmente se encuentra deteriorada. Foto: Andina/Difusión

Pedido a la ATU

Maldonado aprovechó la ocasión y solicitó a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) que amplíe el horario de los servicios de transporte, como los Corredores, a fin de solucionar la falta de transporte público que se suele registrar en el horario nocturno.

"A partir de las 11 de la noche salen los vehículos informales que no garantizan absolutamente nada a los usuarios. No tienen Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), presentan papeletas y los choferes ni siquiera tienen brevete", indicó.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

