Política

María del Carmen Alva y José María Balcázar se medirán voto a voto por la Presidencia del Perú

En la primera vuelta, la lista de María del Carmen Alva consiguió 43 votos, mientras que la de José María Balcázar 46. El ganador de la segunda vuelta será el próximo presidente del Perú.

El ganador de la segunda vuelta será el próximo presidente del Perú.Foto: Composición/LR
El ganador de la segunda vuelta será el próximo presidente del Perú.Foto: Composición/LR

Disputa por la Presidencia del Perú. Las listas de los candidatos José María Balcázar y la de María del Carmen Alva pasaron a la segunda vuelta de la votación luego de no haber conseguido los 59 votos necesarios para ganar las elecciones en primera vuelta.

La candidatura de Balcázar obtuvo el respaldo de 46 congresistas, mientras que la de Alva solo 43. De esta manera, Fernando Rospigliosi anunció que quien consiga la mayoría simple de votos en la segunda vuelta, será el próximo presidente del Perú.

Por otro lado, la candidatura de Héctor Acuña (Honor y Democracia), hermano de César Acuña, solo consiguió 13 votos, mientras que la de Edgar Reymundo (Bloque Democrático) solo 7.

