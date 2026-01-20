HOYSuscripcion LR Focus

Jerí solicita ir ante la Comisión de Fiscalización tras reuniones secretas
América Multimedia e Integratel Perú (Movistar) firman importante acuerdo de colaboración

Canal N continuará como señal exclusiva de Movistar TV y Movistar Play, mientras que América TV y otros canales seguirán presentes en la programación tras el nuevo pacto con Integratel Perú.

Canal N seguirá como una de las una de las señales principales de Movistar TV y Movistar Play. Foto: Difusión
Canal N seguirá como una de las una de las señales principales de Movistar TV y Movistar Play. Foto: Difusión

América TV fortalece su presencia en el mercado televisivo nacional tras la firma de un nuevo acuerdo estratégico entre América Multimedia e Integratel Perú S.A.A., actual operador de la marca Movistar en el país. El convenio asegura la emisión continua de Canal N, Movistar Deportes y Movistar Plus, además de garantizar la transmisión de la señal principal de América en la parrilla de Movistar TV y Movistar Play durante los próximos dos años.

El acuerdo fue formalizado en las oficinas de América Multimedia, consolidando así una alianza de cooperación que refuerza la estrategia de expansión de contenidos digitales por parte de ambas compañías. “Esta alianza encaja perfectamente en nuestros planes de crecimiento en la creación de contenidos para terceros y fortalece nuestro alcance mientras avanzamos en la segunda fase de nuestra transformación digital”, declaró Fernando Muñiz Bethancourt, CEO de América Multimedia.

PUEDES VER: Movistar firma contrato con el MTC para desplegar tecnología 5G en Perú

América e Integratel Perú cierran acuerdo comercial

La colaboración entre América Multimedia e Integratel Perú establece condiciones claves para la difusión de contenido televisivo en el territorio nacional. Canal N, reconocido por su cobertura noticiosa y líder de audiencia en televisión por cable, seguirá siendo una señal exclusiva para los usuarios de Movistar, consolidando su posicionamiento como uno de los canales más vistos del país.

Asimismo, el contrato asegura la continuidad de la producción de Movistar Plus y Movistar Deportes, lo que beneficia tanto a los televidentes como a la plataforma de contenido bajo demanda Movistar Play. Esta alianza no solo tiene un impacto directo en la oferta televisiva de Movistar, sino también en el fortalecimiento de la industria audiovisual peruana, al respaldar la creación de contenidos locales de alto valor.

PUEDES VER: Movistar TV retira a GOLPERU tras el fin de la Liga 1 en su señal y cierra una etapa histórica en el fútbol peruano

Telefónica cambia su nombre a Integratel Perú

Telefónica del Perú S.A.A. oficializó el cambio de su razón social a Integratel Perú S.A.A., una modificación registrada ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) como hecho de importancia. El cambio de denominación legal respondió a una reestructuración corporativa luego de su adquisición por parte de la empresa argentina Integra Tec, concretada en abril de 2025 por un monto de S/ 3,7 millones.

Esta transformación buscó fortalecer la competitividad del operador en el sector telecomunicaciones, al tiempo que alinea sus objetivos con la visión regional de Integra Tec, su nuevo grupo controlador.

