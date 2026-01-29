AFP depositará la primera UIT hasta el 30 de enero: conoce si estás en la lista de afiliados que recibirá el pago
El cronograma de pagos varía según la fecha de solicitud a la AFP. Dependiendo del día en que se haya realizado, los depósitos se realizarán entre el 28 y el 30 de enero de 2026.
Miles de afiliados se encuentran atentos a los anuncios de las administradoras de fondos de pensiones, ya que continúa el proceso de desembolsos autorizado. La AFP permitió la liberación de hasta 4 UIT (S/22.000) por afiliado, y el primer pago, equivalente a 1 UIT, tiene como fecha límite el 30 de enero. Es por ello que resulta clave verificar si se integra la lista de personas que recibirán este depósito.
El plazo del primer depósito varía según la fecha en la que se presentó la solicitud. El cronograma quedó establecido de la siguiente manera:
- Solicitudes del lunes 29 de diciembre de 2025: el primer depósito debió realizarse hasta el miércoles 28 de enero de 2026.
- Solicitudes del martes 30 de diciembre de 2025: el abono correspondía hasta el jueves 29 de enero de 2026.
- Solicitudes del miércoles 31 de diciembre de 2025: el pago del primer desembolso se realizará hasta el viernes 30 de enero de 2026.
- Solicitudes del viernes 2 de enero de 2026: el depósito también se efectuará hasta el viernes 30 de enero de 2026, debido a que el plazo se cumplía en un día no laborable.
¿Cómo y cuándo se pagan los retiros de AFP?
Para el retiro autorizado de hasta 4 UIT (S/22.000), el pago no se realiza en una sola armada, sino de forma escalonada. Cada desembolso tiene un plazo máximo de 30 días calendario, aunque el depósito puede efectuarse antes.
El esquema de pagos funciona así:
- Primer desembolso (hasta 1 UIT): se deposita dentro de los 30 días calendario posteriores al registro de la solicitud.
- Segundo desembolso (hasta 1 UIT): se realiza dentro de los 30 días calendario siguientes al primer pago.
- Tercer desembolso (hasta 1 UIT): se efectúa dentro de los 30 días calendario posteriores al segundo pago.
- Cuarto desembolso (hasta 1 UIT): se deposita dentro de los 30 días calendario después del tercer pago.
De esta manera, los afiliados que solicitaron el retiro completo reciben el monto en cuatro pagos consecutivos, con plazos definidos entre cada depósito, según lo establecido en el reglamento de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).