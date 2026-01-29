HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Economía

AFP depositará la primera UIT hasta el 30 de enero: conoce si estás en la lista de afiliados que recibirá el pago

El cronograma de pagos varía según la fecha de solicitud a la AFP. Dependiendo del día en que se haya realizado, los depósitos se realizarán entre el 28 y el 30 de enero de 2026.

Los afiliados a las AFP que solicitaron el retiro completo de su dinero, recibirán el monto en cuatro pagos consecutivos, según lo establecido por la SBS.
Los afiliados a las AFP que solicitaron el retiro completo de su dinero, recibirán el monto en cuatro pagos consecutivos, según lo establecido por la SBS. | Foto: composición LR/ComexPerú

Miles de afiliados se encuentran atentos a los anuncios de las administradoras de fondos de pensiones, ya que continúa el proceso de desembolsos autorizado. La AFP permitió la liberación de hasta 4 UIT (S/22.000) por afiliado, y el primer pago, equivalente a 1 UIT, tiene como fecha límite el 30 de enero. Es por ello que resulta clave verificar si se integra la lista de personas que recibirán este depósito.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El plazo del primer depósito varía según la fecha en la que se presentó la solicitud. El cronograma quedó establecido de la siguiente manera:

TE RECOMENDAMOS

¿POR QUÉ PERÚ NECESITA EDUCACIÓN FINANCIERA EN LOS COLEGIOS? | #ECONOW CON EDUARDO RECOBA

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
  • Solicitudes del lunes 29 de diciembre de 2025: el primer depósito debió realizarse hasta el miércoles 28 de enero de 2026.
  • Solicitudes del martes 30 de diciembre de 2025: el abono correspondía hasta el jueves 29 de enero de 2026.
  • Solicitudes del miércoles 31 de diciembre de 2025: el pago del primer desembolso se realizará hasta el viernes 30 de enero de 2026.
  • Solicitudes del viernes 2 de enero de 2026: el depósito también se efectuará hasta el viernes 30 de enero de 2026, debido a que el plazo se cumplía en un día no laborable.

PUEDES VER: Vence plazo para retirar hasta S/22.000 del fondo AFP: podrás recibir tu dinero de Integra, Profuturo, Habitat o Prima a partir de esta fecha

lr.pe

¿Cómo y cuándo se pagan los retiros de AFP?

Para el retiro autorizado de hasta 4 UIT (S/22.000), el pago no se realiza en una sola armada, sino de forma escalonada. Cada desembolso tiene un plazo máximo de 30 días calendario, aunque el depósito puede efectuarse antes.

El esquema de pagos funciona así:

  • Primer desembolso (hasta 1 UIT): se deposita dentro de los 30 días calendario posteriores al registro de la solicitud.
  • Segundo desembolso (hasta 1 UIT): se realiza dentro de los 30 días calendario siguientes al primer pago.
  • Tercer desembolso (hasta 1 UIT): se efectúa dentro de los 30 días calendario posteriores al segundo pago.
  • Cuarto desembolso (hasta 1 UIT): se deposita dentro de los 30 días calendario después del tercer pago.

PUEDES VER: Este es el plazo límite para corregir las solicitudes rechazadas del retiro de AFP 2026: afiliados podrán pedir un monto de hasta 4 UIT

lr.pe

De esta manera, los afiliados que solicitaron el retiro completo reciben el monto en cuatro pagos consecutivos, con plazos definidos entre cada depósito, según lo establecido en el reglamento de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Notas relacionadas
Este es el plazo límite para corregir las solicitudes rechazadas del retiro de AFP 2026: afiliados podrán pedir un monto de hasta 4 UIT

Este es el plazo límite para corregir las solicitudes rechazadas del retiro de AFP 2026: afiliados podrán pedir un monto de hasta 4 UIT

LEER MÁS
Vence plazo para retirar hasta S/22.000 del fondo AFP: podrás recibir tu dinero de Integra, Profuturo, Habitat o Prima a partir de esta fecha

Vence plazo para retirar hasta S/22.000 del fondo AFP: podrás recibir tu dinero de Integra, Profuturo, Habitat o Prima a partir de esta fecha

LEER MÁS
¿Quieres S/600 adicionales? Revisa los pasos y requisitos para la segunda solicitud AFP 2026 tras el aumento de la UIT

¿Quieres S/600 adicionales? Revisa los pasos y requisitos para la segunda solicitud AFP 2026 tras el aumento de la UIT

LEER MÁS
Alianza estratégica entre Perú y Estados Unidos impulsa el Puerto Multimodal de Eten como motor de desarrollo para el norte del país

Alianza estratégica entre Perú y Estados Unidos impulsa el Puerto Multimodal de Eten como motor de desarrollo para el norte del país

LEER MÁS
SUNAT revela que el concierto de Bad Bunny en Lima habría recaudado más de 2 millones de soles

SUNAT revela que el concierto de Bad Bunny en Lima habría recaudado más de 2 millones de soles

LEER MÁS
Indecopi multa con más de S/5 millones a Luz del Sur por brindar información incorrecta en proceso de concentración empresarial

Indecopi multa con más de S/5 millones a Luz del Sur por brindar información incorrecta en proceso de concentración empresarial

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gobierno oficializa bono de S/100 para trabajadores del sector público

Gobierno oficializa bono de S/100 para trabajadores del sector público

LEER MÁS
Indecopi rematará inmuebles desde S/7.362 este 30 de enero en Miraflores, Surco y más distritos de Lima: ¿cómo participar?

Indecopi rematará inmuebles desde S/7.362 este 30 de enero en Miraflores, Surco y más distritos de Lima: ¿cómo participar?

LEER MÁS
Beca 18: Minedu anuncia que habrá "poco más de 10.000 becas", pese a promesa del Gobierno de otorgar 20.000

Beca 18: Minedu anuncia que habrá "poco más de 10.000 becas", pese a promesa del Gobierno de otorgar 20.000

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cuándo y a qué hora son las Elecciones Generales Perú 2026

China impulsa el mercado mundial del litio y renueva las expectativas para un país de América Latina

Año Nuevo Chino 2026: descubre cuándo comienza el Año del Caballo y su significado

Economía

Petroperú: Moody’s le rebaja la calificación crediticia y advierte que el decreto del Gobierno la debilita

Indecopi multa con más de S/2 millones a Transportes Flores Hnos. tras accidente en la Panamericana Sur por poner en riesgo a 24 pasajeros

La pobreza que no aparece en cifras oficiales: 11 millones de peruanos viven con carencias graves en servicios básicos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cuándo y a qué hora son las Elecciones Generales Perú 2026

PJ ordena levantar secreto bancario de José Luna Gálvez por nexos con red de Luis Castañeda Lossio

Contraloría de Colombia reporta que la compra de 17 cazas suecos Gripen fue la mejor elección

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025