Yape ha lanzado una nueva opción que permite enviar dinero de manera rápida a la plataforma colombiana Nequi. Este avance en la billetera digital marca un hito en la interoperabilidad de pagos en la región, al facilitar transferencias inmediatas, seguras y sin complicaciones entre usuarios de ambos países, promoviendo la inclusión financiera y acercando aún más a Perú y Colombia mediante la tecnología.

Yape ahora permite enviar dinero a Colombia directamente a través de la plataforma Nequi. Foto: Descubre.vc

El constante envío de dinero entre Colombia y Perú

Este volumen de transferencias refleja no solo la creciente integración financiera entre Perú y Colombia, sino también la confianza de los usuarios en las billeteras digitales como una alternativa eficiente frente a los canales tradicionales, impulsando un ecosistema de pagos cada vez más dinámico, ágil y sin fronteras en la región.

La incorporación de Nequi al sistema de transferencias no solo amplía la cobertura internacional de Yape para realizar envíos directos a Colombia, sino que también fortalece el flujo constante de dinero entre ambos países, simplificando las transacciones vinculadas a lazos familiares, actividades comerciales y relaciones laborales, en un contexto de creciente interconexión financiera regional.

¿Cómo funciona el envío de dinero a Nequi?

Para realizar el envío de dinero desde la aplicación de Yape, primero se debe ingresar al menú principal y seleccionar la opción de remesas. Luego, el usuario debe elegir la opción "Colombia" como país destino, indicar el monto y seleccionar el envío mediante billetera digital.

Luego, el usuario debe seleccionar a Nequi como plataforma receptora y completar los datos solicitados. Antes de finalizar el proceso, el sistema ofrece la opción de revisar y validar la información ingresada, garantizando así la correcta confirmación de la operación.

¿Cuál es el límite de dinero que se puede enviar a Nequi?

La cantidad de dinero que se puede enviar a Nequi está sujeta a límites establecidos: hasta S/ 3.000 por transacción, un tope diario de S/ 3.500 y un máximo mensual de S/ 12.000. Este servicio se encuentra habilitado para usuarios de Yape con cuentas del BCP o asociadas a DNI, por lo que resulta indispensable que el beneficiario cuente con la cuenta de la billetera digital colombiana activa para concretar la operación.

Respecto a la ampliación del servicio a nivel internacional, Mauricio Ríos, líder de la funcionalidad de Envío de Remesas de Yape, destacó este avance como un paso clave hacia la expansión regional de la billetera digital, con la mira puesta en integrar a otros países de Sudamérica en el corto y mediano plazo.

“Estamos dando un paso clave para simplificar los pagos hacia Colombia. Este mecanismo se suma al que ya tenemos en el país vecino, que es poder enviar dinero a una cuenta de Bancolombia, y así seguiremos ampliando las opciones y la cobertura de nuestros servicios transfronterizos”, afirmó.

Nequi, la billetera digital colombiana con más de 27 millones de usuarios activos

Nequi se ha consolidado como la billetera digital más utilizada en Colombia, transformando la forma en que millones de personas manejan su dinero a diario. Con más de 27 millones de usuarios activos —una cifra que supera la mitad de la población del país—, la plataforma se ha convertido en una plataforma clave en la inclusión financiera, facilitando pagos, transferencias y ahorros de manera rápida, segura y totalmente digital.

Esta plataforma opera principalmente en Colombia y Panamá, y está diseñada para que las personas administren su capital de forma autónoma, práctica y segura, directamente desde sus dispositivos móviles, sin necesidad de trámites físicos ni papeleo extenso, utilizando únicamente el número telefónico como identificador de cuenta.