Economía

Indecopi sanciona al banco BBVA con S/1.5 millones por realizar llamadas spam no autorizadas

BBVA Perú todavía puede apelar la sanción y solicitar que el caso sea revisado por la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi, que resolvería en segunda y última instancia administrativa dentro del plazo previsto.

La multa se impuso tras una investigación que analizó 1.130 llamadas publicitarias a clientes del BBVA.
La multa se impuso tras una investigación que analizó 1.130 llamadas publicitarias a clientes del BBVA.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) volvió a poner la lupa sobre las llamadas publicitarias sin autorización. En primera instancia, la Comisión de Protección al Consumidor N.° 3 (CC3) sancionó al Banco BBVA Perú con una multa de 279,50 UIT, equivalente a S/ 1.537.250, por realizar llamadas telefónicas con fines comerciales sin contar con el consentimiento previo de los consumidores. La medida se adoptó tras una investigación de la Dirección de Fiscalización, que revisó una muestra de 1.130 contactos con contenido publicitario dirigidos a usuarios de la entidad.

Este tipo de acciones vulnera la normativa de protección al consumidor, ya que la publicidad por teléfono o por medios digitales solo puede realizarse si la persona autorizó ese contacto de forma clara y previa. Cuando ese permiso no existe, se limita el derecho del usuario a decidir si quiere o no recibir promociones, lo que afecta su tranquilidad y su capacidad de elección.

Indecopi investiga otros bancos entre ellos el BCP, Scotiabank, Santander e Interbank

En esa misma línea, la comisión también tiene en trámite otros casos vinculados a contactos publicitarios no autorizados. Entre las empresas investigadas figuran entidades financieras como el Banco de Crédito del Perú (BCP), Scotiabank Perú S.A.A., Santander Consumer Bank S.A. e Interbank, además de Oncosalud  S.A.C., Interseguro Compañía de Seguros S.A., y América Móvil Perú S. A. C. (Claro). A ello se suma un proceso aparte contra Integratel Perú S. A. A. (Movistar), por no atender un requerimiento de información solicitado por el Indecopi.

Durante el 2025, este organismo emitió sanciones por situaciones similares. Entre las empresas penalizadas figuran Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros y Rímac Seguros por realizar llamadas telefónicas con fines publicitarios sin autorización, y Entel Perú S.A., por no remitir la información solicitada en el marco de indagaciones sobre posibles comunicaciones no deseadas.

Cabe mencionar que, el pronunciamiento emitido por la Comisión de Protección al Consumidor N.° 3 aún puede ser revisado en una etapa posterior. BBVA Perú tiene la opción de presentar un recurso y llevar el caso a la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi, que actuaría como segunda y última instancia administrativa, dentro del plazo correspondiente. El documento forma parte de los registros públicos y está disponible para consulta en el portal institucional.

Indecopi habilita una página para denunciar llamadas de spam agresivas: pasos para presentar un reclamo

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha puesto a disposición de los ciudadanos la herramienta "Reclama Virtual", en el que los peruanos pueden denunciar llamadas de spam y otros reclamos relacionados con el consumo. Para que un usuario realice una denuncia ante Indecopi por llamadas spam debe seguir los siguientes pasos:

  1. Ingresar a la página Reclama Virtual de Indecopi y hacer clic en la opción "siguiente".
  2. En la nueva página se deberá marcar la casilla de "He leído los alcances del servicio". Además, debe seleccionar la opción "Llamadas de publicidad no autorizadas".
  3. Completar los datos solicitados por la página, en la que deberá indicar el número de teléfono en el que se recibió las llamadas y adjuntar evidencias (imagen o captura de la publicidad no autorizada), la fecha del incidente y otra información relevante.
  4. Finalmente, enviar el reclamo.
